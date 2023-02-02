Хто святкує іменини в лютому 2023 та як назвати дитину — церковний календар

Ми зібрали чоловічі та жіночі імена народжених в лютому

Особливо важливий день для кожного християнина — День ангела або іменини, які заведено вважати другим днем народження. В таку дату людина встановлює духовний зв'язок зі своїм однойменним святим. Крім цього іменини за церковним календарем можуть допомогти з вибором імені для дитини, адже з давніх часів християни називають дітей на честь тих, чию пам'ять шанують.

Розповідаємо, кого привітати з іменинами в останній місяць зими та як назвати дитину, щоб її оберігав ангел-охоронець.

Іменини в лютому 2023 року

У кого День ангела 1 лютого

Чоловічі імена: Антон, Макар, Микола, Петро, Марк, Юхим, Арсеній, Сава, Федір.

У кого День ангела 2 лютого

Чоловічі імена: Павло, Семен, Захар, Лев, Лаврентій, Юхим, Євсевій, Євтихій;

Жіночі імена: Інна, Римма.

У кого День ангела 3 лютого

Чоловічі імена: Євген, Іван, Ілля, Ян, Анастасій, Валеріан, Максим;

Жіночі імена: Анастасія, Анна, Агнія.

У кого День ангела 4 лютого

Чоловічі імена: Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Єгор, Макар, Яків, Гавриїл, Юхим, Йосип, Тимофій;

Жіночі імена: ​​​​​​​Анастасія.

У кого День ангела 5 лютого

Чоловічі імена: Володимир, Євсевій, Климент, Геннадій, Клим, Серафим, Іван, Федір;

Жіночі імена: Катерина, Євдокія, Міліца.

У кого День ангела 6 лютого

Чоловічі імена: Денис, Іван, Микола, Павло, Герасим, Денис, Філон, Тимофій;

Жіночі імена: Оксана, Ксенія.

У кого День ангела 7 лютого

Чоловічі імена: Анатолій, Авксентій, Олександр, Аполлос, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Філіп, Степан, Олександр, Петро.

У кого День ангела 8 лютого

Чоловічі імена: Аркадій, Давид, Гавриїл, Клим, Іван, Петро, Семен, Федір;

Жіночі імена: Марія, Ірма.

У кого День ангела 9 лютого

Чоловічі імена: Дмитро, Іван, Петро.

У кого День ангела 10 лютого

Чоловічі імена: Володимир, Георгій, Єгор, Маркіян, Гнат, Леонтій, Федір;

Жіночі імена: Ольга.

У кого День ангела 11 лютого

Чоловічі імена: Дмитро, Іван, Костянтин, Роман, Лука, Юліан, Гнат, Леонтій, Варсімей, Герасим, Яків.

У кого День ангела 12 лютого

Чоловічі імена: Василь, Володимир, Федір, Петро, Степан, Григорій, Іван, Максим;

Федір, Петро, Степан, Жіночі імена: Пелагея, Венера.

У кого День ангела 13 лютого

Чоловічі імена: Віктор, Іван, Ілля, Микита, Афанасій.

У кого День ангела 14 лютого

Чоловічі імена: Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій, Давид, Гавриїл.

У кого День ангела 15 лютого

Чоловічі імена: Василь.

У кого День ангела 16 лютого

Чоловічі імена: Василь, Азарій, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Святослав, Адріан, Симон, Семен, Тимофій;

Жіночі імена: Анна ( Ганна ).

У кого День ангела 17 лютого

Чоловічі імена: Андрій, Аркадій, Борис, Єгор, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап, Петро, Сергій, Федір, Юрій;

Жіночі імена: Анна, Катерина.

У кого День ангела 18 лютого

Чоловічі імена: Антон, Макар, Михайло;

Жіночі імена: Василиса, Агафія, Олександра, Агата.

У кого День ангела 19 лютого

Чоловічі імена: Анатолій, Арсеній, Василь, Юліан, Дмитро, Іван, Максим, Олександр, Севастьян.

Жіночі імена: Христина, Марта, Марія, Марфа.

У кого День ангела 20 лютого

Чоловічі імена: Олександр, Олексій, Петро, Лука.

У кого День ангела 21 лютого

Чоловічі імена: Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Захар, Макар, Сава, Федір.

У кого День ангела 22 лютого

Чоловічі імена: Василь, Петро, Геннадій, Іван.

У кого День ангела 23 лютого

Чоловічі імена: Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Григорій, Іван, Марк, Герман, Лука, Прохор, Семен, Петро.

Жіночі імена: Анна, Валентина, Галина.

У кого День ангела 24 лютого

Чоловічі імена: Всеволод, Дмитро, Захар, Гавриїл, Георгій, Єгор.

У кого День ангела 25 лютого

Чоловічі імена: Антон, Євген, Олексій;

Жіночі імена: Марія.

У кого День ангела 26 лютого

Чоловічі імена: Василь, Володимир, Євген, Іван, Михайло, Микола, Павло, Тимофій, Артем, Мартин, Гавриїл, Степан, Семен;

Жіночі імена: Анна, Аріна, Віра, Зоя, Ірина, Світлана.

У кого День ангела 27 лютого

Чоловічі імена: Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло, Єгор, Рафаель, Федір .

У кого День ангела 28 лютого

Чоловічі імена: Іван, Арсеній, Афанасій, Опанас, Онисим, Євсевій, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен;

Жіночі імена: Софія, Єфросинія.

Нагадаємо, ми писали, як краще назвати малюка, зважаючи на місяць його народження у 2023 році, а також які є рідкісні та красиві імена.

Також ми розповідали, коли краще хрестити дитину у 2023 році. Церква виступає категорично проти, коли батьки обирають дату хрещення за місячним календарем, натальною картою або астрологічними прогнозами.