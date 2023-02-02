Кто празднует именины в феврале 2023 года и как назвать ребенка — церковный календарь

Мы собрали мужские и женские имена рожденных в феврале

Особенно важный день для каждого христианина — День ангела или именины, которые принято считать вторым днем ​​рождения. В такую ​​дату человек устанавливает духовную связь со своим одноименным святым. Кроме этого именины по церковному календарю могут помочь с выбором имени для ребенка, ведь с давних времен христиане называют детей в честь тех, чью память чтят.

Рассказываем, кого поздравить с именинами в последний месяц зимы и как назвать ребенка, чтобы его оберегал ангел-хранитель.

Именины в феврале 2023 года

У кого День ангела 1 февраля

Мужские имена: Антон, Макар, Николай, Петр, Марк, Ефим, Арсений, Савва, Федор.

У кого День ангела 2 февраля

Мужские имена: Павел, Семен, Захар, Лев, Лаврентий, Ефим, Евсевий, Евтихий;

Женские имена: Инна, Римма.

У кого День ангела 3 февраля

Мужские имена: Евгений, Иван, Илья, Ян, Анастасий, Валериан, Максим;

Женские имена: Анастасия, Анна, Агния.

У кого День ангела 4 февраля

Мужские имена: Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Егор, Макар, Иаков, Гавриил, Ефим, Иосиф, Тимофей;

Женские имена: · Анастасия .

У кого День ангела 5 февраля

Мужские имена: Владимир, Евсевий, Климент, Геннадий, Клим, Серафим, Иван, Федор;

Женские имена: Екатерина, Евдокия, Милица.

У кого День ангела 6 февраля

Мужские имена: Денис, Иван, Николай, Павел, Герасим, Денис, Филон, Тимофей;

Женские имена: Оксана, Ксения.

У кого День ангела 7 февраля

Мужские имена: Анатолий, Авксентий, Александр, Аполлос, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Филипп, Степан, Александр, Петр.

У кого День ангела 8 февраля

Мужские имена: Аркадий, Давид, Гавриил, Клим, Иоанн, Петр, Семен, Федор;

Женские имена: Мария, Ирма.

У кого День ангела 9 февраля

Мужские имена: Дмитрий, Иван, Петр.

У кого День ангела 10 февраля

Мужские имена: Владимир, Георгий, Егор, Маркиян, Игнат, Леонтий, Федор;

Женские имена: Ольга.

У кого День ангела 11 февраля

Мужские имена: Дмитрий, Иван, Константин, Роман, Лука, Юлиан, Игнат, Леонтий, Варсимей, Герасим, Яков.

У кого День ангела 12 февраля

Мужские имена: Василий, Владимир, Федор, Петр, Степан, Григорий, Иван, Максим;

Федор, Петр, Степан, Женские имена: Пелагея, Венера.

У кого День ангела 13 февраля

Мужские имена: Виктор, Иван, Илья, Никита, Афанасий.

У кого День ангела 14 февраля

Мужские имена: Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Давид, Гавриил.

У кого День ангела 15 февраля

Мужские имена: Василий.

У кого День ангела 16 февраля

Мужские имена: Василий, Азарий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Святослав, Адриан, Симон, Семен, Тимофей;

Женские имена: Анна ( Анна ).

У кого День ангела 17 февраля

Мужские имена: Андрей, Аркадий, Борис, Егор, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Остап, Петр, Сергей, Федор, Юрий;

Женские имена: Анна, Екатерина.

У кого День ангела 18 февраля

Мужские имена: Антон, Макар, Михаил;

Женские имена: Василиса, Агафья, Александра, Агата.

У кого День ангела 19 февраля

Мужские имена: Анатолий, Арсений, Василий, Юлиан, Дмитрий, Иван, Максим, Александр, Севастьян.

Женские имена: Кристина, Марта, Мария, Марфа.

У кого День ангела 20 февраля

Мужские имена: Александр, Алексей, Пётр, Лука.

У кого День ангела 21 февраля

Мужские имена: Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Захар, Макар, Савва, Федор.

У кого День ангела 22 февраля

Мужские имена: Василий, Петр, Геннадий, Иван.

У кого День ангела 23 февраля

Мужские имена: Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Григорий, Иван, Марк, Герман, Лука, Прохор, Семен, Петр.

Женские имена: Анна, Валентина, Галина.

У кого День ангела 24 февраля

Мужские имена: Всеволод, Дмитрий, Захар, Гавриил, Георгий, Егор.

У кого День ангела 25 февраля

Мужские имена: Антон, Евгений, Алексей;

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 26 февраля

Мужские имена: Василий, Владимир, Евгений, Иван, Михаил, Николай, Павел, Тимофей, Артем, Мартын, Гавриил, Степан, Семен;

Женские имена: Анна, Арина, Вера, Зоя, Ирина, Светлана.

У кого День ангела 27 февраля

Мужские имена: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил, Егор, Рафаэль, Федор .

У кого День ангела 28 февраля

Мужские имена: Иван, Арсений, Афанасий, Афанасий, Онисим, Евсевий, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен;

Женские имена: София, Ефросинья.

Напомним, мы писали, как лучше назвать малыша, учитывая месяц его рождения в 2023 году, а также какие редкие и красивые имена.

Также мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году. Церковь выступает категорически против, когда родители выбирают дату крещения по лунному календарю, натальной карте или астрологическим прогнозам.