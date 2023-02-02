Кто празднует именины в феврале 2023 года и как назвать ребенка — церковный календарь

День ангела в феврале 2023 года: кто и когда празднует именины и как назвать ребенка
Особенно важный день для каждого христианина — День ангела или именины, которые принято считать вторым днем рождения. В такую дату человек устанавливает духовную связь со своим одноименным святым. Кроме этого именины по церковному календарю могут помочь с выбором имени для ребенка, ведь с давних времен христиане называют детей в честь тех, чью память чтят.
Рассказываем, кого поздравить с именинами в последний месяц зимы и как назвать ребенка, чтобы его оберегал ангел-хранитель.
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Именины в феврале 2023 года
У кого День ангела 1 февраля
- Мужские имена: Антон, Макар, Николай, Петр, Марк, Ефим, Арсений, Савва, Федор.
У кого День ангела 2 февраля
- Мужские имена: Павел, Семен, Захар, Лев, Лаврентий, Ефим, Евсевий, Евтихий;
- Женские имена: Инна, Римма.
У кого День ангела 3 февраля
- Мужские имена: Евгений, Иван, Илья, Ян, Анастасий, Валериан, Максим;
- Женские имена: Анастасия, Анна, Агния.
У кого День ангела 4 февраля
- Мужские имена: Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Егор, Макар, Иаков, Гавриил, Ефим, Иосиф, Тимофей;
- Женские имена: · Анастасия .
У кого День ангела 5 февраля
- Мужские имена: Владимир, Евсевий, Климент, Геннадий, Клим, Серафим, Иван, Федор;
- Женские имена: Екатерина, Евдокия, Милица.
У кого День ангела 6 февраля
- Мужские имена: Денис, Иван, Николай, Павел, Герасим, Денис, Филон, Тимофей;
- Женские имена: Оксана, Ксения.
У кого День ангела 7 февраля
- Мужские имена: Анатолий, Авксентий, Александр, Аполлос, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Филипп, Степан, Александр, Петр.
У кого День ангела 8 февраля
- Мужские имена: Аркадий, Давид, Гавриил, Клим, Иоанн, Петр, Семен, Федор;
- Женские имена: Мария, Ирма.
У кого День ангела 9 февраля
- Мужские имена: Дмитрий, Иван, Петр.
У кого День ангела 10 февраля
- Мужские имена: Владимир, Георгий, Егор, Маркиян, Игнат, Леонтий, Федор;
- Женские имена: Ольга.
У кого День ангела 11 февраля
- Мужские имена: Дмитрий, Иван, Константин, Роман, Лука, Юлиан, Игнат, Леонтий, Варсимей, Герасим, Яков.
У кого День ангела 12 февраля
- Мужские имена: Василий, Владимир, Федор, Петр, Степан, Григорий, Иван, Максим;
- Женские имена: Пелагея, Венера.
У кого День ангела 13 февраля
- Мужские имена: Виктор, Иван, Илья, Никита, Афанасий.
У кого День ангела 14 февраля
- Мужские имена: Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Давид, Гавриил.
У кого День ангела 15 февраля
- Мужские имена: Василий.
У кого День ангела 16 февраля
- Мужские имена: Василий, Азарий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Святослав, Адриан, Симон, Семен, Тимофей;
- Женские имена: Анна (Анна).
У кого День ангела 17 февраля
- Мужские имена: Андрей, Аркадий, Борис, Егор, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Остап, Петр, Сергей, Федор, Юрий;
- Женские имена: Анна, Екатерина.
У кого День ангела 18 февраля
- Мужские имена: Антон, Макар, Михаил;
- Женские имена: Василиса, Агафья, Александра, Агата.
У кого День ангела 19 февраля
- Мужские имена: Анатолий, Арсений, Василий, Юлиан, Дмитрий, Иван, Максим, Александр, Севастьян.
- Женские имена: Кристина, Марта, Мария, Марфа.
У кого День ангела 20 февраля
- Мужские имена: Александр, Алексей, Пётр, Лука.
У кого День ангела 21 февраля
- Мужские имена: Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Захар, Макар, Савва, Федор.
У кого День ангела 22 февраля
- Мужские имена: Василий, Петр, Геннадий, Иван.
У кого День ангела 23 февраля
- Мужские имена: Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Григорий, Иван, Марк, Герман, Лука, Прохор, Семен, Петр.
- Женские имена: Анна, Валентина, Галина.
У кого День ангела 24 февраля
- Мужские имена: Всеволод, Дмитрий, Захар, Гавриил, Георгий, Егор.
У кого День ангела 25 февраля
- Мужские имена: Антон, Евгений, Алексей;
- Женские имена: Мария.
У кого День ангела 26 февраля
- Мужские имена: Василий, Владимир, Евгений, Иван, Михаил, Николай, Павел, Тимофей, Артем, Мартын, Гавриил, Степан, Семен;
- Женские имена: Анна, Арина, Вера, Зоя, Ирина, Светлана.
У кого День ангела 27 февраля
- Мужские имена: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил, Егор, Рафаэль, Федор.
У кого День ангела 28 февраля
- Мужские имена: Иван, Арсений, Афанасий, Афанасий, Онисим, Евсевий, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен;
- Женские имена: София, Ефросинья.
Напомним, мы писали, как лучше назвать малыша, учитывая месяц его рождения в 2023 году, а также какие редкие и красивые имена.
Также мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году. Церковь выступает категорически против, когда родители выбирают дату крещения по лунному календарю, натальной карте или астрологическим прогнозам.