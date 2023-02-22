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Эти пять имен носят женщины с черным глазом: они завистливы и коварны

22 февраля 2023 07:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эти имена носят самые завистливые женщины — кто в списке
Иногда имя наделяет нас не только положительными чертами характера, но и отрицательными
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Большинство людей верят, что имя может накладываться "печатью" на судьбу человека, влиять на его поступки и характер. Каждое имя имеет как положительные черты, так и отрицательные.

Изучая происхождение, значение и энергетику имен, эксперты составили рейтинг тех, которые чаще всего наделяют свою обладательницу таким качеством, как зависть, рассказывает Ukr.Media.

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Не способны выдержать чужой успех: Рената, Аврора, Лолита, Ольга и Валерия.

Валерия

С латинского имени Валерия означает "крепкая" или "сильная". Скорее всего, речь идет не о физическом здоровье, а о стойкости духа и умении работать на результат.

Но, несмотря на это, владелицы этого имени имеют склонность завидовать чужим достижениям, успехам на работе и в личной жизни. Дело в том, что самое придирчивое Лера присматривается к тем вещам, которые у нее самой не вдаются, и если она видит, что у кого-то дела обстоят лучше, не может с собой ничего сделать — зависть просто разъедает ее изнутри.

Валерии постоянно "сканируют" людей вокруг и сравнивают их жизнь со своей. Вывод у них почти всегда один и тот же: кому-то просто повезло больше!

Аврора

В античной мифологии Аврора — богиня утренней звезды, рассвета. Именно такое значение имя имеет в переводе с латинского.

Однако его владелица носит очень вспыльчивый характер. Аврора полна энергетикой огня и солнца, что помогает ей быть твердой в своих убеждениях, упрямой и справедливой.

Именно из-за последней черты характера ей так сложно игнорировать внутреннее отчаяние и черную зависть, когда она сталкивается с бесчестием и несправедливостью.

Какие имена носят самые завистливые женщины — Аврора

Ольга

Имя Ольга происходит от древнескандинавского имени Helga, образованного от helgi - "посвящённый", "священный", "святой".

Они часто преуспевают в тех сферах, где им приходится передавать свои знания и кого-то учить. Впрочем, именно работа с людьми невольно сталкивает Ольгу с осознанием того, что у кого-то жизнь может быть лучше, доходы больше, отдых круче, а мужчина — более ласковым и любящим.

Владычица имени злиться и завидовать заставляет неравенство и вселенская несправедливость. Они часто мучаются вопросами, почему она меньше других заслуживает всех проявлений счастья и почему больше везет больше.

Какие имена носят самые завистливые женщины?

Лолита

С латыни Лолита переводится как "полевая, сорная трава". А в переводе с испанского это имя означает "печальная", "скорбная".

Лолита — чувственная натура, женственная и уязвимая, но, кроме того, очень хитрая и амбициозная. Девушки с таким именем часто пытаются реализовать себя в творческой сфере, поэтому им постоянно приходится сравнивать себя с другими людьми.

С одной стороны, это помогает им становиться лучше, с другой — так Лолиты приобретают излишнюю озлобленность потенциальными конкурентами. Зависть часто их преследует, но поделать с этим они ничего не могут.

Какие имена носят самые завистливые женщины — Лолита

Рената

В переводе с латинского имя Рената означает "возрожденная", "рожденная заново". На арабском языке имя звучит как "приятная мелодия". С татарского имени переводится как "обновленная".

От этого женского имени так и веет романтичностью и мягкостью, но это ложное впечатление. Имя наделяет своих владелиц достаточно сложным характером. Нередко Ренат трудно понять. Мысленно у Ренаты часто снуют темные происки соперникам, месть обидчикам и зависть ко всем вокруг.

Если у вас есть знакомые с таким именем, то прекрасно знаете, что ошибок они не прощают, как и ваших побед. Девушки, которых так назвали, регулярно пытаются загребать жар чужими руками и очень злятся, когда это не удается.

Напомним, мы писали, кто и когда празднует именины в феврале и как можно назвать ребенка, родившегося в последний месяц зимы.

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