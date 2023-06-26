Деякі фрукти здатні відбілювати зубну емаль

Дівчина кусає апельсин. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Кажуть, що від надмірної кількості цукерок псуються зуби, і кожному з нас доводилося це чути в дитинстві. Виявляється, це певною мірою правда, але не тільки цукерки можуть мати такий ефект.

Про це повідомив A-dentalcenter.

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Корисні фрукти для зубної емалі

Ці фрукти можуть допомогти зберегти ваші зуби міцними та чистими, особливо якщо ви регулярно відвідуєте стоматолога.

Груші та яблука

"Вони мають високий вміст води, є хорошим способом скоротити споживання цукру з альтернативних солодких фруктів. Наповнені водою фрукти також стимулюють вироблення слини, яка корисна для очищення від наявних бактерій і цукру", — йдеться в повідомленні.

Різні фрукти. Фото: Freepik

Полуниця

"Ця ягода є природним відбілювачем зубів, багатим на вітамін С, який робить ясна достатньо міцними, щоб протистояти інфекціям", — пояснили стоматологи.

Ягоди полуниці. Фото: Freepik

Виноград, вишня та слива

Ці фрукти також мають високий вміст води. Вони містять велику кількість поживних речовин, які корисні для зубної емалі.

Червоний та зелений виноград. Фото: Freepik

Фрукти, які руйнують зубну емаль

"Найбільш проблемними з точки зору здоров'я зубів є фрукти з підвищеним вмістом цукру, а також фрукти з підвищеною кислотністю. Помірне споживання цих фруктів може завдати значної шкоди вашим зубам", — прокоментував стоматолог Ельзаят.

Лимони, грейпфрути та інші цитрусові

"Як правило, цитрусові руйнують зуби і підвищують їхню чутливість понад допустимий рівень. Найкраще споживати їх разом з основними прийомами їжі, які містять інші продукти", — йдеться в повідомленні.

Цитрусові фрукти. Фото: Freepik

Фруктові соки

"Грейпфрутовий сік і лимонад не тільки кислі, але й містять велику кількість цукру, що посилює потенційну шкоду для зубів. Якщо ви не можете обійтися без фруктового напою, обирайте апельсиновий сік, щоб мінімізувати шкідливий вплив на зуби та ясна", — зазначили стоматологи.

Фруктові соки. Фото: Freepik

Сухофрукти

"Фрукти, які були висушені, очевидно, втрачають всю свою воду, але цукор, який вони колись містили, все ще залишається. Як правило, він також досить липкий, щоб застрягти між зубами, що ускладнює його діставання та видалення. Якщо залишити його там, він може спричинити карієс за кілька тижнів", — йдеться в повідомленні.

Сухофрукти та горіхи. Фото: Freepik

Стоматологи рекомендують після вживання цитрусових та сухофруктів ретельно полоскати ротову порожнину. Наприклад почистити зуби краще через пів години, щоб зменшити чутливість зубів.

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