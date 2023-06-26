Некоторые фрукты способны отбеливать зубную эмаль.

Эти фрукты разрушают зубную эмаль: объяснение стоматологов
Говорят, что от избыточного количества конфет портятся зубы, и каждому из нас приходилось это слышать в детстве. Оказывается, это в какой-то мере правда, но не только конфеты могут иметь такой эффект.
Об этом сообщил A-dentalcenter.
Полезные фрукты для зубной эмали
Эти фрукты могут помочь сохранить ваши зубы крепкими и чистыми, особенно если вы регулярно посещаете стоматолога.
Груши и яблоки
"Они обладают высоким содержанием воды, являются хорошим способом сократить потребление сахара из альтернативных сладких фруктов. Наполненные водой фрукты также стимулируют выработку слюны, которая полезна для очищения от имеющихся бактерий и сахара", — говорится в сообщении.
Клубника
"Эта ягода является естественным отбеливателем зубов, богатым витамином С, который делает десны достаточно крепкими, чтобы противостоять инфекциям", — объяснили стоматологи.
Виноград, вишня и слива
Эти фрукты также обладают высоким содержанием воды. Они содержат большое количество питательных веществ, полезных для зубной эмали.
Фрукты, разрушающие зубную эмаль
"Самыми проблемными с точки зрения здоровья зубов являются фрукты с повышенным содержанием сахара, а также фрукты с повышенной кислотностью. Эпомерное потребление этих фруктов может нанести значительный вред вашим зубам", — прокомментировал стоматолог Эльзаят.
Лимоны, грейпфруты и другие цитрусовые
"Как правило, цитрусовые разрушают зубы и повышают их чувствительность сверх допустимого уровня. Лучше всего потреблять их вместе с основными приемами пищи, которые содержат другие продукты", — говорится в сообщении.
Фруктовые соки
"Грейпфрутовый сок и лимонад не только кислые, но и содержат большое количество сахара, усиливающего потенциальный вред для зубов. Если вы не можете обойтись без фруктового напитка, выбирайте апельсиновый сок, чтобы минимизировать вредное воздействие на зубы и десна", — отметили стоматологи.
Сухофрукты
"Фрукты, которые были высушены, очевидно, теряют всю свою воду, но сахар, который они когда-то содержали, все еще остается. Как правило, он также достаточно липкий, чтобы застрять между зубами, что затрудняет его извлечение и удаление. Если оставить его там , он может повлечь за собой кариес через несколько недель", — говорится в сообщении.
Стоматологи рекомендуют после употребления цитрусовых и сухофруктов тщательно полоскать полость рта. Например, почистить зубы лучше через полчаса, чтобы уменьшить чувствительность зубов.
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