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Три нескладних вправи для позбавлення жиру на животі

27 червня 2023 05:46
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як швидко прибрати жир з живота
Жінка з спортивном пресом. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Всім, хто шукає нескладні вправи для розвитку сили м'язів і тонізації жиру на животі, варто звернути увагу на пілатес. Якщо вам не подобається цей вид тренуванн, можна запозичити лише ці вправи для пресу

Про це повідомив Express.co.uk.

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І хоча існує безліч вправ, Жаклін Хінтон, власниця студії пілатесу Good Body, поділилася своїми трьома улюбленими вправами на прес, які допоможуть прибрати жир на животі.

Планка з поворотом 

Для того, щоб дійсно зміцнити прес, планка є класичною вправою, оскільки вона може ефективно спалювати жир на животі. Рекомендується додати повороти, щоб збільшити інтенсивність вправи. 

Як виконувати планку:

  1. тримайте баланс на передпліччях, маючи стійку опору. Ноги потрібно витягнути прямо за собою, стегна відірвати від землі, тримаючи тіло на прямій лінії;
  2. затримайтеся в цій позі до однієї хвилини, рухайте стегнами вправо і вліво, зосередьтеся на залученні м'язів корпусу;
  3. відпочиньте протягом однієї хвилини. Повторіть три рази.

Сручування з поворотом 

Це чудова вправа для всього тіла, яка включає м'язи пресу, розгиначі хребта і згиначі стегна, а також, як і планка, додаткове скручування є чудовим способом задіяти прес. 

Як виконувати тизери з поворотом 

  1. ляжте на спину з прямими і стиснутими ногами;
  2. витягніть руки в Т-подібну позицію на підлозі;
  3. підніміть голову від підлоги, дивлячись на пальці ніг;
  4. згорніть руки в стегнах, піднімаючи верхню і нижню частину тіла в V-подібну позицію, балансуючи на куприку;
  5. поверніть тулуб вправо, а потім поверніться до центру;
  6. втягніть живіт, щоб повернутися у вихідне положення;
  7. повторіть десять разів.
спорт
Виконання вправи. Фото: GETTY

Вправа на прес у техніці "плавання"

Ця вправа не передбачає занурення у воду, проте нагадує ту, які виконують в басейні під час пілатесу в воді. 

Як виконувати вправу:

  1. ляжте на живіт з витягнутими руками і ногами. Вони повинні бути розставлені трохи ширше, ніж на відстані стегон;
  2. відірвіть верхню і нижню частину тіла від підлоги, включаючи руки і ноги. Голова повинна бути на одній лінії з тілом, щоб ви дивилися в підлогу;
  3. тримайте потилицю витягнутою. Почніть відштовхуватися руками і ногами так, ніби ви плаваєте;
  4. зробіть це на вісім-десять рахунків. Повторіть три рази.

Раніше ми писали, як прибрати живіт за два тижні, 14 простих способів.

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