Як швидко прибрати жир з живота

Жінка з спортивном пресом. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Всім, хто шукає нескладні вправи для розвитку сили м'язів і тонізації жиру на животі, варто звернути увагу на пілатес. Якщо вам не подобається цей вид тренуванн, можна запозичити лише ці вправи для пресу.

Про це повідомив Express.co.uk.

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І хоча існує безліч вправ, Жаклін Хінтон, власниця студії пілатесу Good Body, поділилася своїми трьома улюбленими вправами на прес, які допоможуть прибрати жир на животі.

Планка з поворотом

Для того, щоб дійсно зміцнити прес, планка є класичною вправою, оскільки вона може ефективно спалювати жир на животі. Рекомендується додати повороти, щоб збільшити інтенсивність вправи.

Як виконувати планку:

тримайте баланс на передпліччях, маючи стійку опору. Ноги потрібно витягнути прямо за собою, стегна відірвати від землі, тримаючи тіло на прямій лінії; затримайтеся в цій позі до однієї хвилини, рухайте стегнами вправо і вліво, зосередьтеся на залученні м'язів корпусу; відпочиньте протягом однієї хвилини. Повторіть три рази.

Сручування з поворотом

Це чудова вправа для всього тіла, яка включає м'язи пресу, розгиначі хребта і згиначі стегна, а також, як і планка, додаткове скручування є чудовим способом задіяти прес.

Як виконувати тизери з поворотом

ляжте на спину з прямими і стиснутими ногами; витягніть руки в Т-подібну позицію на підлозі; підніміть голову від підлоги, дивлячись на пальці ніг; згорніть руки в стегнах, піднімаючи верхню і нижню частину тіла в V-подібну позицію, балансуючи на куприку; поверніть тулуб вправо, а потім поверніться до центру; втягніть живіт, щоб повернутися у вихідне положення; повторіть десять разів.

Виконання вправи. Фото: GETTY

Вправа на прес у техніці "плавання"

Ця вправа не передбачає занурення у воду, проте нагадує ту, які виконують в басейні під час пілатесу в воді.

Як виконувати вправу:

ляжте на живіт з витягнутими руками і ногами. Вони повинні бути розставлені трохи ширше, ніж на відстані стегон; відірвіть верхню і нижню частину тіла від підлоги, включаючи руки і ноги. Голова повинна бути на одній лінії з тілом, щоб ви дивилися в підлогу; тримайте потилицю витягнутою. Почніть відштовхуватися руками і ногами так, ніби ви плаваєте; зробіть це на вісім-десять рахунків. Повторіть три рази.

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