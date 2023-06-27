Як швидко прибрати жир з живота

Три нескладних вправи для позбавлення жиру на животі
Всім, хто шукає нескладні вправи для розвитку сили м'язів і тонізації жиру на животі, варто звернути увагу на пілатес. Якщо вам не подобається цей вид тренуванн, можна запозичити лише ці вправи для пресу.
Про це повідомив Express.co.uk.
І хоча існує безліч вправ, Жаклін Хінтон, власниця студії пілатесу Good Body, поділилася своїми трьома улюбленими вправами на прес, які допоможуть прибрати жир на животі.
Планка з поворотом
Для того, щоб дійсно зміцнити прес, планка є класичною вправою, оскільки вона може ефективно спалювати жир на животі. Рекомендується додати повороти, щоб збільшити інтенсивність вправи.
Як виконувати планку:
- тримайте баланс на передпліччях, маючи стійку опору. Ноги потрібно витягнути прямо за собою, стегна відірвати від землі, тримаючи тіло на прямій лінії;
- затримайтеся в цій позі до однієї хвилини, рухайте стегнами вправо і вліво, зосередьтеся на залученні м'язів корпусу;
- відпочиньте протягом однієї хвилини. Повторіть три рази.
Сручування з поворотом
Це чудова вправа для всього тіла, яка включає м'язи пресу, розгиначі хребта і згиначі стегна, а також, як і планка, додаткове скручування є чудовим способом задіяти прес.
Як виконувати тизери з поворотом
- ляжте на спину з прямими і стиснутими ногами;
- витягніть руки в Т-подібну позицію на підлозі;
- підніміть голову від підлоги, дивлячись на пальці ніг;
- згорніть руки в стегнах, піднімаючи верхню і нижню частину тіла в V-подібну позицію, балансуючи на куприку;
- поверніть тулуб вправо, а потім поверніться до центру;
- втягніть живіт, щоб повернутися у вихідне положення;
- повторіть десять разів.
Вправа на прес у техніці "плавання"
Ця вправа не передбачає занурення у воду, проте нагадує ту, які виконують в басейні під час пілатесу в воді.
Як виконувати вправу:
- ляжте на живіт з витягнутими руками і ногами. Вони повинні бути розставлені трохи ширше, ніж на відстані стегон;
- відірвіть верхню і нижню частину тіла від підлоги, включаючи руки і ноги. Голова повинна бути на одній лінії з тілом, щоб ви дивилися в підлогу;
- тримайте потилицю витягнутою. Почніть відштовхуватися руками і ногами так, ніби ви плаваєте;
- зробіть це на вісім-десять рахунків. Повторіть три рази.
Раніше ми писали, як прибрати живіт за два тижні, 14 простих способів.