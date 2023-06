Як швидко схуднути та прибрати живіт

Стрункий живіт. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Окрім естетики, підтягнута середня частина живота може допомогти запобігти різним проблемам зі здоров'ям, таким як рак, хвороби серця та діабет. Це навіть може подовжити ваше життя.

Про це повідомив Eat This, Not That.

Читайте також:

Схуднення середньої частини тіла і позбавлення жиру на животі може зайняти всього два тижні, якщо ви знаєте найефективніший план дій.

Перш ніж ми перейдемо до деталей, давайте прояснимо одну річ: Точкове зменшення — це цілковитий міф.

"Хоча за допомогою дієти неможливо цілеспрямовано вплинути на область живота за певний проміжок часу, оскільки вага зникає звідусіль, коли ви її втрачаєте, є деякі практики, які можуть допомогти процесу деблокації, щоб ваш живіт відчував себе менш розтягнутим, і тоді ви, природно, почуватиметеся краще в цілому", — прокоментувала докторка філософії Лаура Бурак.

1. Починайте кожен прийом їжі з гірких листових зелених овочів

Починайте кожен прийом їжі з гіркої листової зелені.

Листова зелень. Фото: Pexels

"Листя зелені надзвичайно низькокалорійні, втамовують голод і допомагають насититися клітковиною, тому ви будете їсти менше важкої їжі. Щоб отримати додатковий бонус для плаского живота, починайте їжу з зелені кульбаби, оскільки її пребіотична клітковина також допоможе поліпшити здоров'я мікробіома, що також зменшить здуття живота, гази і здуття живота", — прокоментували доктори медичних наук Таммі Лакатос Шеймс і Ліссі Лакатос.

2. Приборкайте свій потяг до солодкого

Замість того, щоб обирати печиво з шоколадною крихтою та випічку з цукром, насолоджуйтеся продуктами, які є природно солодкими, наприклад, свіжими фруктами, щоб задовольнити свій солодкий смак.

Солодке тістечко. Фото: Pexels

"Ви уникнете порожніх калорій, які накопичуються у прикрих кілограмах, що зазвичай осідають у середній частині тіла. Поки ваші смакові рецептори звикатимуть до нового, нижчого рівня солодкості, який не містить доданого цукру, ви відчуватимете менше здуття живота, оскільки ваш організм більше не буде утримувати надлишок води для розведення цукру. Ви відчуєте легкість і значно зменшите тягу до солодкого", — повідомили дієтологи.

3. Частіше втягуйте живіт

Ви пробували "застібнути блискавку" на пресі? Це може суттєво вплинути на ваші зусилля, спрямовані на досягнення плаского живота. Дієтологи покладаються на цей метод, навчаючи вас задіяти прес, стискаючи його і втягуючи м'язи преса всередину і назад до хребта, коли ви видихаєте.

Жіночий живіт. Фото: Pexels

"Уявіть, що ви застібаєте блискавку на пресі, використовуючи м'язи, щоб скоротити прес, втягуючи його з центру. Подумайте про те, як ви втягуєте все тіло по вертикальній лінії від пупка до грудної клітки і втягуєте все тіло всередину і назад до хребта", — додали дієтологи.

На видиху затримайтеся на 10 секунд. Потім поступово розслабтеся і повторюйте вправу по 10 повторень мінімум тричі на день.

4. Пийте зелений чай

Насолоджуватися зеленим чаєм протягом дня — це ще один простий, але чудовий спосіб прибрати живіт за 14 днів. Потягуючи цей корисний напій, ви виведете з організму речовини, які спричиняють здуття живота, такі як цукор і сіль, а також забезпечите себе достатньою кількістю води.

Зелений чай. Фото: Pexels

"Доведено, що зелений чай сприяє схудненню і прискорює метаболізм, якщо випивати від чотирьох до п'яти чашок на день", — додали дієтологи.

5. Їжте більше фруктів і овочів червоного кольору

"Збільшення споживання кольорових овочів і фруктів для схуднення — це гарна ідея. Однак різні види овочів мають різні види переваг для здоров'я, тому важливо урізноманітнювати кольори", — додала Ліза Янг.

Червоне яблуко. Фото: Pexels

Одна з головних порад, якщо ви хочете спалити жир на животі, — додавати до свого раціону більше фруктів і овочів червоного кольору, оскільки вони багаті на флавоноїди.

6. Не забувайте про корисні жири

Коли хтось згадує слово "жири", вам, швидше за все, хочеться тікати в гори. Але не всі жири шкідливі. Насправді, додавання корисних жирів у свій раціон — це чудовий спосіб схуднути і прибрати живіт. Просто пам'ятайте, що, як і в будь-якій іншій справі, ключовим моментом є контроль порцій.

Авокадо та овочі. Фото: Pexels

"Корисні жири містять мононенасичені жири, які допомагають схуднути і зменшити запалення. Вони також допомагають довше залишатися ситими. Авокадо, наприклад, є чудовим здоровим жиром з високим вмістом харчових волокон, які мають вирішальне значення для контролю ваги і схуднення, а також для нашої травної системи", — додала Ліза Янг.

7. Їжте більше нежирного білка

Нежирний білок є невід'ємною частиною будь-якої здорової дієти, і він підтримує ваші зусилля по досягненню плаского живота.

Кутятина та яйця, Фото: Pexels

"Білок, особливо нежирні джерела, допомагає відчувати ситість і залишає вас ситими після їжі. Крім того, білок містить холін, який міститься в нежирному м'ясі, деяких морепродуктах і салаті. Дослідження показали, що холін допомагає спалювати жирові відкладення. Більше того, білок також може допомогти прискорити метаболізм і знизити апетит, що дуже важливо для втрати ваги в області живота", — сказала Ліза Янг.

8. Тримайтеся подалі від оброблених продуктів

Хоча фаст-фуд — це смачний і зручний вибір, коли ви хочете побалувати себе шкідливою їжею, продукти з високим ступенем обробки можуть завдати шкоди вашій фігурі та здоров'ю.

Фаст фуд та картопля фрі. Фото: Pexels

"Продукти з високим ступенем переробки містять рафіновані вуглеводи, які практично не мають поживної цінності і не містять харчових волокон. Дослідження показали, що споживання рафінованих вуглеводів пов'язане зі збільшенням обхвату талії та накопиченням жиру на животі", — додала Ліза Янг.

9. Вживайте достатню кількість води

По-перше, це може здатися нелогічним, але пийте більше води. Хронічне зневоднення може негативно вплинути на всі процеси в організмі і завадити ниркам і печінці ефективно виводити рідину.

Склянка з водою. Фото: Pexels

"Наприклад, коли ви їсте солону їжу без достатньої кількості води, щоб вимити її, ви можете відчути здуття живота. Адекватна гідратація просто тримає все на належному рівні і змушує вас регулярно ходити до туалету. Хронічні запори та проблеми зі шлунково-кишковим трактом можуть призвести до здуття живота, газів і дискомфорту в цій ділянці", — сказала Марі Бурак.

10. Їжте більше рослин

Додавання рослин до вашого раціону має безліч переваг для здоров'я, в тому числі і для схуднення. Зосередьтеся на вживанні великої кількості рослин, які є найкращими джерелами природної клітковини, поживних речовин і антиоксидантів у поєднанні з нежирними білками, такими як яйця, риба, птиця, горіхи і насіння, щоб стабілізувати рівень цукру в крові і підтримувати гомеостаз.

Різні овочі. Фото: Pexels

Згідно з оглядом 19 різних досліджень, споживання рослинної дієти може позитивно вплинути на індекс маси тіла та масу тіла людей з надмірною вагою, серцево-судинними захворюваннями та ревматоїдним артритом.

11. Розподіляйте свої прийоми їжі відповідним чином

"Підживлюючи свій організм більше тоді, коли вам дійсно потрібна енергія, щоб організм міг використовувати її більш ефективно, що зазвичай відбувається в денні години, ви допоможете своєму тілу підтримувати здорову вагу, а не споживати тисячі калорій вночі, коли ви сидите вдома на дивані", — додала Марі Бурак.

Овочі та фрукти.Фото: Pexels

12. Приймайте натуральні добавки

"Вживання натуральних добавок, таких як імбир, лимон, м'ята, кульбаба, а також продуктів, що містять бромелайн, таких як ананас, може швидко допомогти згладити роздутий живіт, хоча це може бути тимчасовим", — додала дієтологиня.

Імбир сухий та свіжий. Фото: Pexels

Дослідження показують, наскільки корисними можуть бути харчові добавки для схуднення. Наприклад, згідно з систематичним оглядом людей з надмірною вагою та ожирінням, прийом добавок з імбиром суттєво знижував їхню масу тіла.

13. Рухайтеся щодня

Рух і щоденна зарядка — ключовий фактор у боротьбі за схуднення. Особливо, якщо ви працюєте віддалено або цілими днями сидите за робочим столом, важливо компенсувати негативні наслідки сидячого способу життя.

Прогулянка на свіжому повітрі. Фото: Pexels

Встановіть собі нагадування, щоб вставати і рухатися. Досить легко викроїти 15-хвилинну перерву, щоб прогулятися околицями і подихати свіжим повітрям. Це піде на користь вашому психічному здоров'ю.

14. Робіть силові тренування

Дослідники з'ясували, що виконання кардіо дуже важливе, але робити його єдиним фокусом тренувань — помилка. Багато людей думають, що підняття ваги зробить їх "громіздкими", але це зовсім не так.

Дівчина займається спортом. Фото: Pexels

Цей вид вправ насправді неймовірно продуктивний і необхідний, якщо ви прагнете схуднути і вирівняти живіт. Силові тренування допомагають побудувати і зберегти сухі м'язи, а м'язи спалюють більшу кількість калорій, ніж жир. Вся справа у створенні здорового балансу між кардіо та силовими тренуваннями.

Раніше ми писали про шість способів швидко прибрати "пивний живіт".