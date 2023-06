Как быстро похудеть и убрать живот

Стройный живот. Фото: Freepik

Кроме эстетики, подтянутая средняя часть живота может помочь предотвратить различные проблемы со здоровьем, такие как рак, болезни сердца и диабет. Это даже может продлить вашу жизнь.

Похудение средней части тела и избавление от жира на животе может занять всего две недели, если вы знаете самый эффективный план действий.

Прежде чем мы перейдем к деталям, давайте проясним одну вещь: Точечное похудение — это полный миф.

"Хотя с помощью диеты невозможно целенаправленно повлиять на область живота за определенный промежуток времени, поскольку вес исчезает отовсюду, когда вы ее теряете, есть некоторые практики, которые могут помочь процессу деблокации, чтобы ваш живот чувствовал себя менее растянутым, и тогда вы, естественно, будете чувствовать себя лучше в целом", — прокомментировала доктор философии Лаура Бурак.

1. Начинайте каждый прием пищи с горьких листовых зеленых овощей

Начинайте каждый прием пищи с горькой листовой зелени.

Лиственная зелень. Фото: Pexels

Листья зелени чрезвычайно низкокалорийны, утоляют голод и помогают насытиться клетчаткой, поэтому вы будете есть меньше тяжелой пищи. вздутие живота, газы и вздутие живота", — прокомментировали доктора медицинских наук Тамми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос.

2. Уменьшите свое влечение к сладкому

Вместо того чтобы выбирать печенье с шоколадной крошкой и выпечку с сахаром, наслаждайтесь продуктами, которые являются естественно сладкими, например свежими фруктами, чтобы удовлетворить свой сладкий вкус.

Сладкое пирожное. Фото: Pexels

"Вы избежите пустых калорий, которые накапливаются в досадных килограммах, которые обычно оседают в средней части тела. Пока ваши вкусовые рецепторы будут привыкать к новому, более низкому уровню сладости, который не содержит добавленного сахара, вы будете чувствовать меньше вздутия живота, поскольку ваш организм больше не будет удерживать избыток воды для разведения сахара. Вы почувствуете легкость и значительно снизите тягу к сладкому", — сообщили диетологи.

3. Чаще втягивайте живот

Вы пробовали "застегнуть молнию" на прессе? Это может оказать существенное влияние на ваши усилия, направленные на достижение плоского живота. Диетологи полагаются на этот метод, уча вас задействовать пресс, сжимая его и втягивая мышцы пресса внутрь и обратно к позвоночнику, когда вы выдыхаете.

Женский живот. Фото: Pexels

"Представьте, что вы застегиваете молнию на прессе, используя мышцы, чтобы сократить пресс, втягивая его из центра", — добавили диетологи.

На выдохе задержитесь на 10 секунд. Затем постепенно расслабьтесь и повторяйте упражнение по 10 повторений минимум три раза в день.

4. Пейте зеленый чай

Наслаждаться зеленым чаем в течение дня – это еще один простой, но отличный способ убрать живот за 14 дней. Потягивая этот полезный напиток, вы выведете из организма вещества, вызывающие вздутие живота, такие как сахар и соль, а также обеспечите себя достаточным количеством воды.

Зеленый чай. Фото: Pexels

"Доказано, что зеленый чай способствует похудению и ускоряет метаболизм, если выпивать от четырех до пяти чашек в день", — добавили диетологи.

5. Ешьте больше фруктов и овощей красного цвета

"Увеличение потребления цветных овощей и фруктов для похудения - это хорошая идея. Однако разные виды овощей имеют разные виды преимуществ для здоровья, поэтому важно разнообразить цвета", — добавила Лиза Янг.

Красное яблоко. Фото: Pexels

Один из главных советов, если вы хотите сжечь жир на животе, — добавлять в свой рацион больше фруктов и овощей красного цвета, поскольку они богаты флавоноидами.

6. Не забывайте о полезных жирах

Когда кто-то вспоминает слово "жиры", вам, скорее всего, хочется убегать в горы. Но не все жиры вредны. На самом деле, добавление полезных жиров в свой рацион – это отличный способ похудеть и убрать живот. Просто помните, что, как и в любом другом деле, ключевым моментом является контроль порций.

Авокадо и овощи. Фото: Pexels

"Полезные жиры содержат мононенасыщенные жиры, которые помогают похудеть и уменьшить воспаление. Они также помогают дольше оставаться сытыми. системы", — добавила Лиза Янг.

7. Ешьте больше нежирного белка

Нежирный белок является неотъемлемой частью любой здоровой диеты и поддерживает ваши усилия по достижению плоского живота.

Кутятина и яйца, Фото: Pexels

"Белок, особенно нежирные источники, помогает ощущать сытость и оставляет вас сытыми после еды. Кроме того, белок содержит холин, содержащийся в нежирном мясе, некоторых морепродуктах и салате. Исследования показали, что холин помогает сжигать жировые отложения. Более того, белок также может помочь ускорить метаболизм и снизить аппетит, что очень важно для потери веса в области живота", — сказала Лиза Янг.

8. Держитесь подальше от обработанных продуктов

Хотя фаст-фуд – это вкусный и удобный выбор, когда вы хотите побаловать себя вредной едой, продукты с высокой степенью обработки могут нанести вред вашей фигуре и здоровью.

Фаст-фуд и картофель фри. Фото: Pexels

"Продукты с высокой степенью переработки содержат рафинированные углеводы, которые практически не имеют питательной ценности и не содержат пищевых волокон. Исследования показали, что потребление рафинированных углеводов связано с увеличением охвата талии и накоплением жира на животе", — добавила Лиза Янг.

9. Употребляйте достаточное количество воды

Во-первых, это может показаться нелогичным, но пейте больше воды. Хроническое обезвоживание может отрицательно повлиять на все процессы в организме и помешать почкам и печени эффективно выводить жидкость.

Стакан с водой. Фото: Pexels

"Например, когда вы едите соленую пищу без достаточного количества воды, чтобы вымыть ее, вы можете почувствовать вздутие живота. Адекватная гидратация просто держит все на должном уровне и заставляет вас регулярно ходить в туалет. Хронические запоры и проблемы с желудочно-кишечным трактом могут привести к вздутию живота, газов и дискомфорту в этом участке", — сказала Мари Бурак.

10. Ешьте больше растений

Добавление растений к вашему рациону имеет множество преимуществ для здоровья, в том числе и для похудения. Сосредоточьтесь на употреблении большого количества растений, являющихся лучшими источниками природной клетчатки, питательных веществ и антиоксидантов в сочетании с нежирными белками, такими как яйца, рыба, птица, орехи и семена, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать гомеостаз.

Различные овощи. Фото: Pexels

Согласно обзору 19 различных исследований, потребление растительной диеты может положительно повлиять на индекс массы тела и массу тела людей с избыточным весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ревматоидным артритом.

11. Распределяйте свои приемы пищи соответствующим образом

"Подпитывая свой организм больше тогда, когда вам действительно нужна энергия, чтобы организм мог использовать ее более эффективно, что обычно происходит в дневные часы, вы поможете своему телу поддерживать здоровый вес, а не потреблять тысячи калорий ночью, когда вы сидите дома на диване", – добавила Мари Бурак.

Овощи и фрукты. Фото: Pexels

12. Принимайте натуральные добавки

"Употребление натуральных добавок, таких как имбирь, лимон, мята, одуванчик, а также продуктов, содержащих бромелайн, таких как ананас, может быстро помочь сгладить раздутый живот, хотя это может быть временным", — добавила диетолог.

Имбирь сухой и свежий. Фото: Pexels

Исследования показывают, как полезны могут быть пищевые добавки для похудения. Например, согласно систематическому осмотру людей с избыточным весом и ожирением прием добавок с имбирем существенно снижал их массу тела.

13. Двигайтесь каждый день

Движение и ежедневная зарядка – ключевой фактор в борьбе за похудение. Особенно если вы работаете удаленно или целыми днями сидите за рабочим столом, важно компенсировать негативные последствия сидячего образа жизни.

Прогулка на открытом воздухе. Фото: Pexels

Установите напоминание, чтобы вставать и двигаться. Достаточно легко выкроить 15-минутный перерыв, чтобы прогуляться по окрестностям и подышать свежим воздухом. Это пойдет на пользу вашему психическому здоровью.

14. Делайте силовые тренировки

Исследователи выяснили, что выполнение кардио очень важно, но делать его единственным фокусом тренировок ошибка. Многие думают, что поднятие веса сделает их "громоздкими", но это совсем не так.

Девушка занимается спортом. Фото: Pexels

Этот вид упражнений на самом деле невероятно производителен и необходим, если вы хотите похудеть и выровнять живот. Силовые тренировки помогают построить и сохранить сухие мышцы, а мышцы сжигают больше калорий, чем жир. Все дело в создании здорового баланса между кардио и силовыми тренировками.

