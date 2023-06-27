Как быстро убрать жир с живота

Женщина со спортивным прессом. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Всем, кто ищет несложные упражнения для развития силы мышц и тонизации жира на животе, следует обратить внимание на пилатес. Если вам не нравится этот вид тренировок, можно позаимствовать только эти упражнения для пресса.

Об этом сообщил Express.co.uk

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И хотя существует множество упражнений, Жаклин Хинтон, владелица студии пилатеса Good Body, поделилась своими тремя любимыми упражнениями на пресс, которые помогут убрать жир на животе.

Планка с поворотом

Для того чтобы действительно укрепить пресс, планка является классическим упражнением, поскольку она может эффективно сжигать жир на животе. Рекомендуется добавить повороты для увеличения интенсивности упражнения.

Как выполнять планку:

держите баланс на предплечьях, имея стойкую опору. Ноги нужно вытащить прямо за собой, бедра оторвать от земли, держа тело на прямой линии; задержитесь в этой позе до одной минуты, двигайте бедрами вправо и влево, сосредоточьтесь на привлечении мышц корпуса; отдохните в течение одной минуты. Повторите три раза.

Скручивания с поворотом

Это прекрасное упражнение для всего тела, которое включает мышцы пресса, разгибатели позвоночника и сгибатели бедра, а также, как и планка, дополнительное скручивание является отличным способом задействовать пресс.

Как выполнять тизеры с поворотом

лягте на спину с прямыми и сжатыми ногами; вытяните руки в Т-образную позицию на полу; поднимите голову от пола, глядя на пальцы ног; сверните руки в бедрах, приподнимая верхнюю и нижнюю часть тела в V-образную позицию, балансируя на копчике; поверните туловище вправо, а затем вернитесь в центр; втяните живот, чтобы вернуться в исходное положение; повторите десять раз.

Выполнение упражнения. Фото: GETTY

Упражнение на пресс в технике "плавания"

Это упражнение не предусматривает погружения в воду, однако напоминает ту, которую выполняют в бассейне во время пилатеса в воде.

Как выполнять упражнение:

лягте на живот с вытянутыми руками и ногами. Они должны быть расставлены несколько шире, чем на расстоянии бедер; оторвите верхнюю и нижнюю часть тела от пола, включая руки и ноги. Голова должна быть на одной линии с телом, чтобы вы смотрели в пол; держите затылок вытянутым. Начните отталкиваться руками и ногами так, словно вы плаваете; сделайте это на восемь-десять счетов. Повторите три раза.

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