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Три несложных упражнения для избавления жира на животе

27 июня 2023 05:46
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как быстро убрать жир с живота
Женщина со спортивным прессом. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Всем, кто ищет несложные упражнения для развития силы мышц и тонизации жира на животе, следует обратить внимание на пилатес. Если вам не нравится этот вид тренировок, можно позаимствовать только эти упражнения для пресса.

Об этом сообщил Express.co.uk 

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И хотя существует множество упражнений, Жаклин Хинтон, владелица студии пилатеса Good Body, поделилась своими тремя любимыми упражнениями на пресс, которые помогут убрать жир на животе.

Планка с поворотом

Для того чтобы действительно укрепить пресс, планка является классическим упражнением, поскольку она может эффективно сжигать жир на животе. Рекомендуется добавить повороты для увеличения интенсивности упражнения.

Как выполнять планку:

  1. держите баланс на предплечьях, имея стойкую опору. Ноги нужно вытащить прямо за собой, бедра оторвать от земли, держа тело на прямой линии;
  2. задержитесь в этой позе до одной минуты, двигайте бедрами вправо и влево, сосредоточьтесь на привлечении мышц корпуса;
  3. отдохните в течение одной минуты. Повторите три раза.

Скручивания с поворотом

Это прекрасное упражнение для всего тела, которое включает мышцы пресса, разгибатели позвоночника и сгибатели бедра, а также, как и планка, дополнительное скручивание является отличным способом задействовать пресс.

Как выполнять тизеры с поворотом

  1. лягте на спину с прямыми и сжатыми ногами;
  2. вытяните руки в Т-образную позицию на полу;
  3. поднимите голову от пола, глядя на пальцы ног;
  4. сверните руки в бедрах, приподнимая верхнюю и нижнюю часть тела в V-образную позицию, балансируя на копчике;
  5. поверните туловище вправо, а затем вернитесь в центр;
  6. втяните живот, чтобы вернуться в исходное положение;
  7. повторите десять раз.
спорт
Выполнение упражнения. Фото: GETTY

Упражнение на пресс в технике "плавания"

Это упражнение не предусматривает погружения в воду, однако напоминает ту, которую выполняют в бассейне во время пилатеса в воде.

Как выполнять упражнение:

  1. лягте на живот с вытянутыми руками и ногами. Они должны быть расставлены несколько шире, чем на расстоянии бедер;
  2. оторвите верхнюю и нижнюю часть тела от пола, включая руки и ноги. Голова должна быть на одной линии с телом, чтобы вы смотрели в пол;
  3. держите затылок вытянутым. Начните отталкиваться руками и ногами так, словно вы плаваете;
  4. сделайте это на восемь-десять счетов. Повторите три раза.

Раньше мы писали, как убрать живот за две недели , 14 простых способов.

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