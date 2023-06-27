Как быстро убрать жир с живота

Три несложных упражнения для избавления жира на животе
Всем, кто ищет несложные упражнения для развития силы мышц и тонизации жира на животе, следует обратить внимание на пилатес. Если вам не нравится этот вид тренировок, можно позаимствовать только эти упражнения для пресса.
Об этом сообщил Express.co.uk
И хотя существует множество упражнений, Жаклин Хинтон, владелица студии пилатеса Good Body, поделилась своими тремя любимыми упражнениями на пресс, которые помогут убрать жир на животе.
Планка с поворотом
Для того чтобы действительно укрепить пресс, планка является классическим упражнением, поскольку она может эффективно сжигать жир на животе. Рекомендуется добавить повороты для увеличения интенсивности упражнения.
Как выполнять планку:
- держите баланс на предплечьях, имея стойкую опору. Ноги нужно вытащить прямо за собой, бедра оторвать от земли, держа тело на прямой линии;
- задержитесь в этой позе до одной минуты, двигайте бедрами вправо и влево, сосредоточьтесь на привлечении мышц корпуса;
- отдохните в течение одной минуты. Повторите три раза.
Скручивания с поворотом
Это прекрасное упражнение для всего тела, которое включает мышцы пресса, разгибатели позвоночника и сгибатели бедра, а также, как и планка, дополнительное скручивание является отличным способом задействовать пресс.
Как выполнять тизеры с поворотом
- лягте на спину с прямыми и сжатыми ногами;
- вытяните руки в Т-образную позицию на полу;
- поднимите голову от пола, глядя на пальцы ног;
- сверните руки в бедрах, приподнимая верхнюю и нижнюю часть тела в V-образную позицию, балансируя на копчике;
- поверните туловище вправо, а затем вернитесь в центр;
- втяните живот, чтобы вернуться в исходное положение;
- повторите десять раз.
Упражнение на пресс в технике "плавания"
Это упражнение не предусматривает погружения в воду, однако напоминает ту, которую выполняют в бассейне во время пилатеса в воде.
Как выполнять упражнение:
- лягте на живот с вытянутыми руками и ногами. Они должны быть расставлены несколько шире, чем на расстоянии бедер;
- оторвите верхнюю и нижнюю часть тела от пола, включая руки и ноги. Голова должна быть на одной линии с телом, чтобы вы смотрели в пол;
- держите затылок вытянутым. Начните отталкиваться руками и ногами так, словно вы плаваете;
- сделайте это на восемь-десять счетов. Повторите три раза.
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