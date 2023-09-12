Зміни в перетині кордону з Польщею: що потрібно знати українцям

Люди на польському вокзалі чекають на потяг. Фото: Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Нещодавно, 8 вересня, розпочалися ремонтні роботи інфраструктури в польському Перемишлі. Через це внесено певні зміни до графіка руху потягів, що курсують з України в Польщу й навпаки.

Про це повідомляє Радіо Трек.

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Так, зазначається, що до 6 жовтня між країнами не їздитимуть два потяги, що дуже популярні серед пасажирів, а саме — № 73/74 Харків — Перемишль і № 89/90 Київ — Перемишль.

Також в Укрзалізниці пояснили, що упродовж місяця щоп'ятниці та щосуботи курсуватимуть два потяги Інтерсіті+ — №705/706 Київ — Перемишль та новий №707/708 Київ — Перемишль. Більше того зміниться графік руху ще кількох поїздів:

№54 Перемишль — Київ, який відправлятиметься з Польщі о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).

№36 Перемишль — Одеса, який відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

"Звертаємо увагу, квитки на польський напрямок продаються на 20 діб наперед, нова дата відкривається о 8:00 щоранку (окрім Варшави, яка "стартує" окремо о 9:00) — вони доступні в офіційному застосунку Укрзалізниці", — зазначає видання.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запустила новий поїзд до Польщі сполученням Київ — Хелм. Перший рейс здійснили нещодавно, 3 вересня.

Також ми повідомляли, що в Україні кардинально зміняться правила перетину кордону. Ідея полягає у створенні об'єднаних пунктів пропуску з Польщею, що стане справжнім проривом у галузі транспортної логістики.