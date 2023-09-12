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Изменения в пересечении границы с Польшей: что нужно знать украинцам

12 сентября 2023 00:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Изменения в пересечении границы с Польшей: что нужно знать украинцам
Люди на польском вокзале ждут поезда. Фото: Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно, 8 сентября, начались ремонтные работы инфраструктуры в польском Перемышле. Поэтому внесены определенные изменения в график движения поездов, курсирующих из Украины в Польшу и наоборот.

Об этом сообщает Радио Трек.

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Так, отмечается, что до 6 октября между странами не будут ездить два поезда, которые очень популярны среди пассажиров, а именно — № 73/74 Харьков — Перемышль и № 89/90 Киев — Перемышль.

Также в Укрзализныце объяснили, что в течение месяца каждую пятницу и каждую субботу будут курсировать два поезда Интерсити+ — №705/706 Киев — Перемышль и новый №707/708 Киев — Перемышль. Более того, изменится график движения еще нескольких поездов:

  • №54 Перемышль — Киев, который отправляется из Польши в 13:45 (вместо 20:28) и прибывает в Киев в 05:34 (вместо 09:00).
  • №36 Перемышль — Одесса, который отправляется в 13:45 (вместо 20:28) и прибудет в Одессу в 08:10 утра.

"Обращаем внимание, билеты на польское направление продаются на 20 суток вперед, новая дата открывается в 8:00 каждое утро (кроме Варшавы, которая "стартует" отдельно в 9:00) — они доступны в официальном приложении "Укрзализныци", — отмечает издание.

Напомним, что Укрзализныця запустила новый поезд в Польшу сообщением Киев — Хелм. Первый рейс совершили недавно, 3 сентября.

Также мы сообщали, что в Украине кардинально изменятся правила пересечения границы. Идея состоит в создании объединенных пунктов пропуска с Польшей, что станет настоящим прорывом в области транспортной логистики.

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