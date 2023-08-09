Ввели нові обмеження: за що туристів штрафуватимуть пляжах в Європі

Пляж на Майорці. Ілюстративне фото: pexels.com

В Іспанії боряться з небезпечною поведінкою туристів. Так, за стибки з понтонтів, людей штрафуватимуть.

Про це пише Mirror.

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Як відомо, на Майорці лише у липні двоє людей отримали поранення після стрибку з пірсу на місцевому пляжі.

"47-річний іспанець, зламав ніс і поранив шию, оскільки не усвідомлював, що глибина води лише 60 сантиметрів. Другий чоловік, 38-річний німець, пірнув у море на глибині лише 6 футів і отримав травму голови", — пише ЗМІ.

Чимало туристів стоять у черзі для того, щоб здійснити омріяний стрибок. Місцеві туристи кажуть, що це "майже обов’язковий" ритуал для відпочивальників. Фото з стрибками регулярно публікують у соцмережах. До того ж люди нерідко стрибають з понтонів разом зі своїми дітьми.

Офіційні особи кажуть, що цього літа сталося вже сім інцидентів і вони побоюються, що трапиться трагедія.

Водночас курорт має муніципальне розпорядження, яке забороняє такі типи стрибків, але туристи або не знають про це, або не звертають увагу на можливі покарання.

Також з пірсів прибрали поручні. Адже туристи використовували їх не за призначенням — стояли на них, збільшуючи висоту стрибка. І звісно ж поблизу пірсів встановлюють попереджувальні знаки, які люди ігнорують.

"Ми просимо людей, які приходять, бути відповідальними. Ми не можемо постійно спостерігати. Одним стрибком ви змінюєте своє життя. Якщо у вас все добре, то добре, вам весело. Але якщо це піде не так… це змінить ваше життя", — зазначив представник поліції.

Тож туристів, які відвідують один із найпопулярніших курортів Іспанії, нині інформують про чималі штрафи за ризиковану розвагу. Так, стрибок з причалу в море може коштували 900 євро.

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