Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Подорожі arrow Ввели нові обмеження: за що туристів штрафуватимуть пляжах в Європі arrow

Ввели нові обмеження: за що туристів штрафуватимуть пляжах в Європі

9 серпня 2023 09:11
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Ввели нові обмеження: за що туристів штрафуватимуть пляжах в Європі
Пляж на Майорці. Ілюстративне фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

В Іспанії боряться з небезпечною поведінкою туристів. Так, за стибки з понтонтів, людей штрафуватимуть.

Про це пише Mirror.

Читайте також:

Чому влада Іспанії забороняє стрибати з пірсів на пляжах

Як відомо, на Майорці лише у липні двоє людей отримали поранення після стрибку з пірсу на місцевому пляжі.

"47-річний іспанець, зламав ніс і поранив шию, оскільки не усвідомлював, що глибина води лише 60 сантиметрів. Другий чоловік, 38-річний німець, пірнув у море на глибині лише 6 футів і отримав травму голови", — пише ЗМІ. 

Чимало туристів стоять у черзі для того, щоб здійснити омріяний стрибок. Місцеві туристи кажуть, що це "майже обов’язковий" ритуал для відпочивальників. Фото з стрибками регулярно публікують у соцмережах. До того ж люди нерідко стрибають з понтонів разом зі своїми дітьми.

Офіційні особи кажуть, що цього літа сталося вже сім інцидентів і вони побоюються, що трапиться трагедія.

Водночас курорт має муніципальне розпорядження, яке забороняє такі типи стрибків, але туристи або не знають про це, або не звертають увагу на можливі покарання.

Також з пірсів прибрали поручні. Адже туристи використовували їх не за призначенням —  стояли на них, збільшуючи висоту стрибка. І звісно ж поблизу пірсів встановлюють попереджувальні знаки, які люди ігнорують.

"Ми просимо людей, які приходять, бути відповідальними. Ми не можемо постійно спостерігати. Одним стрибком ви змінюєте своє життя. Якщо у вас все добре, то добре, вам весело. Але якщо це піде не так… це змінить ваше життя", — зазначив представник поліції.

Тож туристів, які відвідують один із найпопулярніших курортів Іспанії, нині інформують про чималі штрафи за ризиковану розвагу. Так, стрибок з причалу в море може коштували 900 євро. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що через кліматичні зміни ЮНЕСКО може присвоїти Венеції новий статус.

Водночас стало відомо, у яких регіонах Чехії найдешевша оренда квартир.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Законно чи ні: юрист пояснив, чи зможуть чоловіків не випускати з країни після війни

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз