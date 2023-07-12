Стало відомо, у яких регіонах Чехії найдешевша оренда квартир

Прага. Фото: pixabay

У Чехії з 1 липня змінили умови проживання для біженців з України. Якщо українець 5 місяців перебуває в країні, то далі йому необхідно самостійно орендувати та оплачувати помешкання.

Видання "ProUkraїnu" розповіло, де у Чехії можна найдешевше орендувати квартиру та на що варто звернути увагу при пошуках житла.

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Де у Чехії найдорожче жити

Відомо, що найдорожче житло коштує саме у Празі. За квадратний метр потрібно віддати в середньому 342 крони (14,34 євро). Якщо ж ви все таки хочете жити у столиці та винаймати дешевші квартири, то вони знаходяться у периферійних районах Праги, де погано добиратися до центру.

Бюджетні варіанти

Щодо інших регіонів, то найдешевше житло можна знайти в Устецькому (172 крони — 7,21 євро) та Моравсько-Сілезькому краях (180 крон — 7,54 євро).

Такі ціни пов'язують із промисловістю, яка була там у минулому та розташуванням біля кордонів. До прикладу, місто Острава, яке перебуває на північному сході країни за 15 км від кордону з Польщею є третім за величиною після Праги та Брно. В цьому місті була теж важка промисловість, але в минулому.

Інфографіка: РБК-Україна

Чому вигідно орендувати великі квартири

На сайті BezRealitky порадили брати в оренду квартири, які мають більшу площу, адже у великих оселях може жити декілька родин. До прикладу, якщо орендувати квартиру з чотирма кімнатами, то декілька людей зможуть зекономити тисячі крон на місяць, на відміну від того, якщо б кожен жив окремо.

Ретельно перевіряйте квартиру

Проте не завжди низька ціна має тільки позитивні сторони, це може супроводжуватися різними недоліками квартири.

Є оселі, які мають слабке опалення та високу вологість, тому там може часто з'являтися цвіль. Якщо квартира не утеплена, то опалення взимку обходитиметься вам дорожче. Якщо є старі м'які меблі, то там можуть бути кліщі.

"Підвищення вартості проживання та, як наслідок, дефіцит невеликих орендних квартир також спричинили те, що часто серед оголошень можна натрапити на несанкціоновані житлові приміщення, як гаражі чи підвали. Цього потрібно уникати, тому що в таких приміщеннях заборонено жити, а також це небезпечно для здоров’я", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, майже два століття після того, як Акрополь став центром тяжіння для туристів, Греція запроваджує нову стратегію регулювання потоку відвідувачів, щоб впоратися з бурхливим зростанням туризму. Заходи хочуть запровадити вже до кінця липня.