Потрапити на Акрополь стане непросто: влада Греції вводить жорсткі заходи для туристів

Туристи в Акрополі. Фото: росЗМІ

Майже два століття після того, як Акрополь став центром тяжіння для туристів, Греція запроваджує нову стратегію регулювання потоку відвідувачів, щоб впоратися з бурхливим зростанням туризму. Заходи хочуть запровадити вже до кінця липня.

Про це пише The Guardian.

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"Планується, що заходи будуть повністю реалізовані до кінця поточного місяця", — заявила міністр культури Греції Ліна Мендоні й додала, що відвідуваність у червні та на початку липня зросла на 80% порівняно з 2019 роком.

Як кажуть офіційні особи, запровадження системи тимчасових слотів, окремих входів для організованих туристичних груп та електронних квитків допоможе знизити переповненість місця.

Видання пише, що Акрополь, який є найпопулярнішим туристичним об'єктом у країні, щодня приваблює понад 17 000 людей. Влада сподівається, що впровадження цієї стратегії полегшить проблему довгих черг, яка посилюється приходом гігантських круїзних лайнерів до порту Пірея, столиці Греції.

"Раніше ці кораблі могли вмістити жителів невеликого міста. Тепер ці судна такі великі, що можуть вмістити цілу малу державу, і приблизно 30% усіх пасажирів уже мають придбані заздалегідь квитки на Акрополь", — коментує глава Федерації грецьких асоціацій туристів та туристичних агенцій Лісандрос Цілідіс.

Нагадаємо, що уряд Німеччини спростив умови переїзду іноземцям для працевлаштування. Зазначається, що такий новий імміграційний закон сприятиме тому, щоб у країну приїжджало більше трудових іммігрантів навіть із держав, які не входять до ЄС.

Також ми писали, що Італія завжди вважалася однією з найкращих країн для туристів. Адже країна поєднує всі можливі види відпочинку. Але за все це треба платити. Тому відпочинок може влетіти в копійчину.