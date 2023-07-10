Попасть на Акрополь станет непросто: власти Греции вводят жесткие меры для туристов

Туристы в Акрополе. Фото: росСМИ

Почти два века после того, как Акрополь стал центром притяжения для туристов, Греция вводит новую стратегию по регулированию потока посетителей, чтобы справиться с бурным ростом туризма. Меры хотят ввести уже до конца июля.

Об этом пишет The Guardian.

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"Планируется, что меры будут полностью реализованы к концу текущего месяца", — заявила министр культуры Греции Лина Мендони и добавила, что посещаемость в июне и начале июля выросла на 80% по сравнению с 2019 годом.

Как говорят официальные лица, введение системы временных слотов, отдельных входов для организованных туристических групп и электронных билетов поможет снизить переполненность места.

Издание пишет, что Акрополь, который является самым популярным туристическим объектом в стране, каждый день привлекает более 17 000 человек. Власти надеются, что внедрение этой стратегии облегчит проблему длинных очередей, которая усиливается с приходом гигантских круизных лайнеров в порт Пирея столицы Греции.

"Раньше эти корабли могли вместить жителей небольшого города. Теперь эти суда так велики, что могут вместить целое малое государство, и примерно 30% всех пассажиров уже имеют приобретенные заранее билеты на Акрополь", — комментирует глава Федерации греческих ассоциаций туристов и туристических агентств Лисандрос Цилидис.

Напомним, что правительство Германии упростило условия переезда иностранцам для трудоустройства. Отмечается, что такой новый иммиграционный закон будет способствовать тому, чтобы в страну приезжало больше трудовых иммигрантов даже из государств, не входящих в ЕС.

Также мы писали, что Италия всегда считалась одной из лучших стран для туристов. Ведь страна объединяет все возможные виды отдыха. Но за все это нужно платить. Поэтому отдых может влететь в копеечку.