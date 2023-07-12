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Стало известно, в каких регионах Чехии самая дешевая аренда квартир

12 июля 2023 11:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, в каких регионах Чехии самая дешевая аренда квартир
Прага. Фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Чехии с 1 июля изменили условия проживания для беженцев из Украины. Если украинец 5 месяцев находится в стране, то после этого ему необходимо самостоятельно арендовать и оплачивать жилье.

Издание "ProUkrainu" рассказало, где в Чехии можно дешевле арендовать квартиру и на что стоит обратить внимание при поисках жилья.

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Где в Чехии дороже всего жить

Известно, что самое дорогое жилье стоит именно в Праге. За квадратный метр нужно отдать в среднем 342 кроны (14,34 евро). Если вы все же хотите жить в столице и снимать более дешевые квартиры, то они находятся в периферийных районах Праги, где плохо добираться до центра.

Бюджетные варианты

Что касается других регионов, то самое дешевое жилье можно найти в Устецком (172 кроны — 7,21 евро) и Моравско-Силезском краях (180 крон — 7,54 евро).

Такие цены связывают с промышленностью, которая была там в прошлом и расположена у границ. К примеру, город Острава, который находится на северо-востоке страны в 15 км от границы с Польшей, является третьим по величине после Праги и Брно. В этом городе была тоже тяжелая промышленность, но в прошлом.

Где в Чехии дешево арендовать жилье: цены в регионах
Инфографика: РБК-Украина

Почему выгодно арендовать большие квартиры

На сайте BezRealitky посоветовали брать в аренду квартиры, имеющие большую площадь, ведь в больших домах может жить несколько семей. Например, если арендовать квартиру с четырьмя комнатами, то несколько человек смогут сэкономить тысячи крон в месяц, в отличие от того, если бы каждый жил отдельно.

Тщательно проверяйте квартиру

Однако не всегда низкая цена имеет только положительные стороны, это может сопровождаться разными недостатками квартиры.

Есть дома, которые имеют слабое отопление и высокую влажность, поэтому там может часто появляться плесень. Если квартира не утеплена, то отопление зимой будет вам дороже. Если есть старая мягкая мебель, то там могут быть клещи.

"Повышение стоимости проживания и, как следствие, дефицит небольших арендных квартир также привели к тому, что часто среди объявлений можно встретить несанкционированные жилые помещения, как гаражи или подвалы. Этого нужно избегать, потому что в таких помещениях запрещено жить, а также это опасно для здоровья", — добавляют в сообщении.

Напомним, почти два столетия после того, как Акрополь стал центром тяготения для туристов, Греция вводит новую стратегию регулирования потока посетителей, чтобы справиться с бурным ростом туризма. Меры хотят ввести уже до конца июля.

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