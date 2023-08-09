Ввели новые ограничения: за что туристов будут штрафовать пляжи в Европе

Пляж на Майорке. Иллюстративное фото: pexels.com

В Испании борются с опасным поведением туристов. Так, за прыжки с понтонтов, людей будут штрафовать.

Об этом пишет Mirror.

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Как известно, на Майорке только в июле два человека получили ранения после прыжка с пирса на местном пляже.

"47-летний испанец, сломал нос и ранил шею, поскольку не осознавал, что глубина воды всего 60 сантиметров. Второй мужчина, 38-летний немец, нырнул в море на глубине всего 6 футов и получил травму головы", — пишет СМИ.

Многие туристы стоят в очереди для того, чтобы совершить желанный скачок. Местные туристы говорят, что это "почти обязательный" ритуал для отдыхающих. Фото со скачками регулярно публикуют в соцсетях. К тому же, люди нередко прыгают с понтонов вместе со своими детьми.

Официальные лица говорят, что этим летом произошло уже семь инцидентов и они опасаются, что произойдет трагедия.

В то же время курорт располагает муниципальным распоряжением, запрещающим такие типы прыжков, но туристы либо не знают об этом, либо не обращают внимание на возможные наказания.

Также с пирсов убрали перила. Ведь туристы использовали их не по назначению – стояли на них, увеличивая высоту прыжка. И, конечно же, вблизи пирсов устанавливают предупредительные знаки, которые люди игнорируют.

"Мы просим приходящих людей быть ответственными. Мы не можем постоянно наблюдать. Одним прыжком вы меняете свою жизнь. Если у вас все хорошо, то хорошо, вам весело. Но если это пойдет не так… это изменит вашу жизнь", — отметил представитель полиции.

Так что туристов, посещающих один из самых популярных курортов Испании, сейчас информируют о немалых штрафах за рискованное развлечение. Так, прыжок с причала в море может стоить 900 евро.

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