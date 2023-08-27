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Виїзд дітей за кордон без батьків: які документи потрібні під час воєнного стану

27 серпня 2023 12:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Виїзд дітей за кордон без батьків: які документи потрібні під час воєнного стану
Діти на вокзалі. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Якщо батьки планують відправити до інших країн своїх дітей, яким ще не виповнилося 16 років, у супроводі бабусі чи дідуся, то вони повинні знати перелік документів, які необхідні для успішного перетину кордону. Проте іноді з цим виникають складнощі.

Юрист розповів щодо правил воєнного стану у цьому випадку в коментарі для TRAVEL РБК-Україна.

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Він зазначив, що за законом України дітям дозволяється виїжджати за кордон у супроводі бабусі під час воєнного стану.

Що потрібно для перетину кордону

"У такому разі виїзд за кордон відбувається на підставі свідоцтва про народження дитини та документа, який підтверджує наявність родинних зв'язків бабусі із дітьми (свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про народження матері дитини)", — зауважив він.

Проте якщо немає можливості надати документи, аби підтвердити родинні зв'язки, тоді необхідно звернутися до нотаріуса, який надасть згоду обох батьків на виїзд дитини.

"Якщо ж отримати нотаріальну згоду від обох із батьків з певних причин неможливо, то в такому разі необхідна заява другого з батьків, завірена органом опіки та піклування", — пояснив юрист.

Як виїхати без нотаріальної згоди 

Якщо ж у батьків немає змоги оформити згоду у нотаріуса на виїзд дитини в іншу країну у супроводі інших осіб, тоді потрібен дозвіл батьків, який має бути затверджений органом опіки та піклування. Такий випадок може статися, якщо хтось із батьків перебуває на військовій службі.

"В такому випадку другий з батьків, з ким перебуває дитина, звертається до органу опіки та піклування за місцем реєстрації", — підсумував фахівець.

Нагадаємо, в Україні розширюють перелік пунктів пропуску для тестування послуги "єЧерга" для автобусів. Це дасть змогу фіксувати пікові години та дні на кордоні.

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