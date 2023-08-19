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Нові правила для автобусів під час перетину кордону: що варто знати

19 серпня 2023 01:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Нові правила для автобусів під час перетину кордону: що варто знати
Автобус на кордоні. Фото: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні розширюють перелік пунктів пропуску для тестування послуги "єЧерга" для автобусів. Це дасть змогу фіксувати пікові години та дні на кордоні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

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Тестування охопить сім пунктів перетину кордону в Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

"Етап тестування дозволяє нам фіксувати пікові години та дні на пункті пропуску, щоб планувати опцію слотування для регулярних та нерегулярних маршрутів. Це означає, що водії надалі зможуть обирати конкретний час для перетину кордону, наприклад, часовий слот із 10 до 12 години дня чи інший", — зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, за три тижні тестування нової послуги для автобусів у Волинській області кордон за записом перетнуло близько однієї тисячі автобусів.

Крім пунктів пропуску "Ягодин — Дорогуськ" та "Устилуг — Зосин", тестування буде поширено на наступні пункти пропуску:

  • Краківець — Корчова (Львівська область);
  • Шегині — Медика (Львівська область);
  • Порубне — Сірет (Чернівецька область);
  • Мамалига — Крива (Чернівецька область);
  • Чоп — Захонь (Закарпатська область).

У Львівській та Чернівецькій областях тестування почнеться з понеділка, 21 серпня, у Закарпатській — з середи, 23 серпня.

Раніше ми повідомляли, що автобуси, в яких до додому поверталися громадяни України, зіткнулися на польській трасі А4. П’ятьох постраждалих, зокрема й одну неповнолітню особу, госпіталізували у лікарні двох польських міст.

Нагадаємо, восени минулого року Берлін подарував Києву двоповерхові автобуси. Наразі "Київпастранс" шукає найкращі маршрути для їх запуску.

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