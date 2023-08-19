Новые правила для автобусов во время пересечения границы: что следует знать
В Украине расширяют перечень пунктов пропуска для тестирования услуги "Евчера" для автобусов. Это позволит фиксировать пиковые часы и дни на границе.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Новые правила пересечения границы на автобусе
Тестирование охватит семь пунктов пересечения границы во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.
Этап тестирования позволяет нам фиксировать пиковые часы и дни на пункте пропуска, чтобы планировать опцию слотирования для регулярных и нерегулярных маршрутов", — отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.
По его словам, за Три недели тестирования новой услуги для автобусов в Волынской области границу за записью пересекло около одной тысячи автобусов.
Помимо пунктов пропуска "Ягодин — Дорогуск" и "Устилуг — Зосин", тестирование будет распространено на следующие пункты пропуска:
- Краковец — Корчевая (Львовская область);
- Шегини — Медика (Львовская область);
- Порубное — Сирет (Черновицкая область);
- Мамалыга — Кривая (Черновицкая область);
- Чоп — Захонь (Закарпатская область).
Во Львовской и Черновицкой областях тестирование начнется с понедельника, 21 августа, в Закарпатской — со среды, 23 августа.
Ранее мы сообщали, что автобусы, в которых домой возвращались граждане Украины, столкнулись на польской трассе А4. Пятеро пострадавших, в том числе один несовершеннолетний, госпитализировали в больницы двух польских городов.
Напомним, осенью прошлого года Берлин подарил Киеву двухэтажные автобусы. Сейчас "Киевпасстранс" ищет лучшие маршруты для их запуска.