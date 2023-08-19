Новые правила для автобусов во время пересечения границы: что следует знать

Автобус на границе. Фото: ГПСУ

В Украине расширяют перечень пунктов пропуска для тестирования услуги "Евчера" для автобусов. Это позволит фиксировать пиковые часы и дни на границе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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Тестирование охватит семь пунктов пересечения границы во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Этап тестирования позволяет нам фиксировать пиковые часы и дни на пункте пропуска, чтобы планировать опцию слотирования для регулярных и нерегулярных маршрутов", — отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

По его словам, за Три недели тестирования новой услуги для автобусов в Волынской области границу за записью пересекло около одной тысячи автобусов.

Помимо пунктов пропуска "Ягодин — Дорогуск" и "Устилуг — Зосин", тестирование будет распространено на следующие пункты пропуска:

Краковец — Корчевая (Львовская область);

Шегини — Медика (Львовская область);

Порубное — Сирет (Черновицкая область);

Мамалыга — Кривая (Черновицкая область);

Чоп — Захонь (Закарпатская область).

Во Львовской и Черновицкой областях тестирование начнется с понедельника, 21 августа, в Закарпатской — со среды, 23 августа.

Ранее мы сообщали, что автобусы, в которых домой возвращались граждане Украины, столкнулись на польской трассе А4. Пятеро пострадавших, в том числе один несовершеннолетний, госпитализировали в больницы двух польских городов.

Напомним, осенью прошлого года Берлин подарил Киеву двухэтажные автобусы. Сейчас "Киевпасстранс" ищет лучшие маршруты для их запуска.