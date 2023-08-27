Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Путешествия arrow Выезд детей за границу без родителей: какие документы нужны во время военного положения arrow

Выезд детей за границу без родителей: какие документы нужны во время военного положения

27 августа 2023 12:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Выезд детей за границу без родителей: какие документы нужны во время военного положения
Дети на вокзале. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Если родители планируют отправить в другие страны своих детей, которым еще не исполнилось 16 лет, в сопровождении бабушки или дедушки, то они должны знать перечень документов, необходимых для успешного пересечения границы. Однако иногда с этим возникают сложности.

Юрист рассказал о правилах военного положения в данном случае в комментарии для TRAVEL РБК-Украина.

Читайте также:

Он отметил, что по закону Украины детям разрешается выезжать за границу в сопровождении бабушки во время военного положения.

Что нужно для пересечения границы

"В таком случае выезд за границу происходит на основании свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего наличие родственных связей бабушки с детьми (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о рождении матери ребенка)", отметил он.

Однако если нет возможности предоставить документы, чтобы подтвердить родственные связи, тогда необходимо обратиться к нотариусу, который предоставит согласие обоих родителей на выезд ребенка.

"Если же получить нотариальное согласие от обоих родителей по определенным причинам невозможно, то в таком случае необходимо заявление второго родителя, заверенное органом опеки и попечительства", объяснил юрист.

Как уехать без нотариального согласия

Если у родителей нет возможности оформить согласие у нотариуса на выезд ребенка в другую страну в сопровождении других лиц, тогда требуется разрешение родителей, которое должно быть утверждено органом опеки и попечительства. Такой случай может произойти, если один из родителей находится на военной службе.

"В таком случае второй родитель, с кем находится ребенок, обращается в орган опеки и попечительства по месту регистрации", — подытожил специалист. 

Напомним, в Украине расширяют перечень пунктов пропуска для тестирования услуги "єЧерга" для автобусов. Это позволит фиксировать пиковые часы и дни на границе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 26 августа: авиакатастрофа в Житомирской области и возвращение детей с ВОТ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз