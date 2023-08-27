Выезд детей за границу без родителей: какие документы нужны во время военного положения
Если родители планируют отправить в другие страны своих детей, которым еще не исполнилось 16 лет, в сопровождении бабушки или дедушки, то они должны знать перечень документов, необходимых для успешного пересечения границы. Однако иногда с этим возникают сложности.
Юрист рассказал о правилах военного положения в данном случае в комментарии для TRAVEL РБК-Украина.
Он отметил, что по закону Украины детям разрешается выезжать за границу в сопровождении бабушки во время военного положения.
Что нужно для пересечения границы
"В таком случае выезд за границу происходит на основании свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего наличие родственных связей бабушки с детьми (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о рождении матери ребенка)", — отметил он.
Однако если нет возможности предоставить документы, чтобы подтвердить родственные связи, тогда необходимо обратиться к нотариусу, который предоставит согласие обоих родителей на выезд ребенка.
"Если же получить нотариальное согласие от обоих родителей по определенным причинам невозможно, то в таком случае необходимо заявление второго родителя, заверенное органом опеки и попечительства", — объяснил юрист.
Как уехать без нотариального согласия
Если у родителей нет возможности оформить согласие у нотариуса на выезд ребенка в другую страну в сопровождении других лиц, тогда требуется разрешение родителей, которое должно быть утверждено органом опеки и попечительства. Такой случай может произойти, если один из родителей находится на военной службе.
"В таком случае второй родитель, с кем находится ребенок, обращается в орган опеки и попечительства по месту регистрации", — подытожил специалист.
Напомним, в Украине расширяют перечень пунктов пропуска для тестирования услуги "єЧерга" для автобусов. Это позволит фиксировать пиковые часы и дни на границе.