Відпочинок у Труеччині та Єгипті: куди літають українці

Стало відомо, куди їздять українці на відпочинок

Попри повномасштабну війни українці продовжують подорожувати за кордон. У лютому 2023 року громадяни вже почали бронювати путівки у кілька країн.

Куди їздять та де планують відпочивати, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в голови Української асоціації туристичних агенцій Антона Рудіча.

"Туреччина, яка незрозуміло кого підтримує, є найпопулярнішою країною серед українців, як і Єгипет. Максимум, що запитують, це наявність росіян в готелі. І тут добре сказати про це, як про критерій, але важко зробити. Це бізнес, на це важко впливати. Ми ж не можемо сказати готелю — не приймайте росіян, краще станьте банкротами", — сказав Рудіч.

Та зараз, через землетрус, українці не бронюють путівки в Туреччину. Та і взагалі у війну майже відсутнє попереднє бронювання. Можна дізнатися лише куди вирушали наші туристи останні тижні.

"У лютому 2023 року українці бронювали відпочинок в Єгипті, Еміратах та Болгарії. Єгипет займає 50%", — додав Рудіч.

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни туристичні оператори оцінюють потік туристів з України у 10% від максимальної кількості туристів у 2021 році.