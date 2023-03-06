Відпочинок у Труеччині та Єгипті: куди літають українці

Відпочинок за кордоном: куди українці бронюють путівки
Попри повномасштабну війни українці продовжують подорожувати за кордон. У лютому 2023 року громадяни вже почали бронювати путівки у кілька країн.
Куди їздять та де планують відпочивати, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в голови Української асоціації туристичних агенцій Антона Рудіча.
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"Туреччина, яка незрозуміло кого підтримує, є найпопулярнішою країною серед українців, як і Єгипет. Максимум, що запитують, це наявність росіян в готелі. І тут добре сказати про це, як про критерій, але важко зробити. Це бізнес, на це важко впливати. Ми ж не можемо сказати готелю — не приймайте росіян, краще станьте банкротами", — сказав Рудіч.
Та зараз, через землетрус, українці не бронюють путівки в Туреччину. Та і взагалі у війну майже відсутнє попереднє бронювання. Можна дізнатися лише куди вирушали наші туристи останні тижні.
"У лютому 2023 року українці бронювали відпочинок в Єгипті, Еміратах та Болгарії. Єгипет займає 50%", — додав Рудіч.
Нагадаємо, за рік повномасштабної війни туристичні оператори оцінюють потік туристів з України у 10% від максимальної кількості туристів у 2021 році.