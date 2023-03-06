Отдых в Труеччине и Египте: куда летают украинцы

Стало известно, куда ездят украинцы на отдых

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают путешествовать за границу. В феврале 2023 года граждане уже начали бронировать путевки в несколько стран.

Куда ездят и где планируют отдыхать, Новини.LIVE эксклюзивно узнало у главы Украинской ассоциации туристических агентств Антона Рудича.

"Турция, непонятно кого поддерживающая, является самой популярной страной среди украинцев, как и Египет. Максимум, что спрашивают, — это наличие россиян в отеле. И здесь хорошо сказать об этом, как о критерии, но трудно сделать. Это бизнес, на это трудно повлиять. Мы же не можем сказать гостиницам: не принимайте россиян, лучше станьте банкротами", — сказал Рудич.

Но сейчас из-за землетрясения украинцы не бронируют путевки в Турцию. Да и вообще в войну почти отсутствует предварительное бронирование. Можно узнать только, куда отправлялись наши туристы в последние недели.

"В феврале 2023 года украинцы бронировали отдых в Египте, Эмиратах и Болгарии. Египет занимает 50%", — добавил Рудич.

Напомним, что за год полномасштабной войны туристические операторы оценивают поток туристов из Украины в 10% от максимального количества туристов в 2021 году.