Отдых в Труеччине и Египте: куда летают украинцы

Отдых за границей: куда украинцы бронируют путевки
Несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают путешествовать за границу. В феврале 2023 года граждане уже начали бронировать путевки в несколько стран.
Куда ездят и где планируют отдыхать, Новини.LIVE эксклюзивно узнало у главы Украинской ассоциации туристических агентств Антона Рудича.
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"Турция, непонятно кого поддерживающая, является самой популярной страной среди украинцев, как и Египет. Максимум, что спрашивают, — это наличие россиян в отеле. И здесь хорошо сказать об этом, как о критерии, но трудно сделать. Это бизнес, на это трудно повлиять. Мы же не можем сказать гостиницам: не принимайте россиян, лучше станьте банкротами", — сказал Рудич.
Но сейчас из-за землетрясения украинцы не бронируют путевки в Турцию. Да и вообще в войну почти отсутствует предварительное бронирование. Можно узнать только, куда отправлялись наши туристы в последние недели.
"В феврале 2023 года украинцы бронировали отдых в Египте, Эмиратах и Болгарии. Египет занимает 50%", — добавил Рудич.
Напомним, что за год полномасштабной войны туристические операторы оценивают поток туристов из Украины в 10% от максимального количества туристов в 2021 году.