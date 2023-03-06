Відпочинок в Туреччині та Єгипті: куди їздили українці за рік

Туризм у війну: скільки українців за рік виїжджали у відпустку за кордон
Попри повномасштабну війну українці протягом року намагалися виїжджати за кордон в цілях відпочинку. Туристичні агенції підрахували, який відсоток громадян скористалися їхніми послугами і їздили у відпустки.
Інформацію Новини.LIVE ексклюзивно дізналися в голови Української асоціації туристичних агенцій Антона Рудіча.
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"За рік багато туристичних агенцій закрилися, як бізнес. Сам потік туристів за рік ми оцінюємо у 10% від максимальної кількості туристів у 2021 році. Дані дуже неточні, деякі туроператори їх не розголошують. Але це не більше 10-15%", — сказав Рудіч.
Він додав, що найпопулярнішими напрямками для відпочинку за рік були Єгипет і Туреччина, як і до повномасштабної війни.
Нагадаємо, війна обмежила можливості українців подорожувати заради власного задоволення, але, не зважаючи ні на що, вони все ж таки беруть відпустки — і подорожують. Новини.LIVE підготувало ТОП-7 місць, які треба обов'язково відвідати в Україні.