Отдых в Турции и Египте: куда ездили украинцы за год

Туризм в войну: сколько украинцев за год уезжали в отпуск за границу
Несмотря на полномасштабную войну, украинцы в течение года пытались выезжать за границу в целях отдыха. Турагентства подсчитали, какой процент граждан воспользовались их услугами и ездили в отпуска.
Информацию Новини.LIVE эксклюзивно узнали у главы Украинской ассоциации туристических агентств Антона Рудича.
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"За год многие туристические агентства закрылись, как бизнес. Сам поток туристов за год мы оцениваем в 10% от максимального количества туристов в 2021 году. Данные очень неточные, некоторые туроператоры их не разглашают. Но это не более 10-15%", — сказал Рудич.
Он добавил, что самыми популярными направлениями отдыха за год были Египет и Турция, как и до полномасштабной войны.
Напомним, война ограничила возможности украинцев путешествовать ради собственного удовольствия, но, несмотря ни на что, они все же берут отпуска и путешествуют. Новини.LIVE подготовило ТОП-7 мест, которые нужно обязательно посетить в Украине.