Отдых в Турции и Египте: куда ездили украинцы за год

Стало известно, сколько украинцев путешествовали в войну

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы в течение года пытались выезжать за границу в целях отдыха. Турагентства подсчитали, какой процент граждан воспользовались их услугами и ездили в отпуска.

Информацию Новини.LIVE эксклюзивно узнали у главы Украинской ассоциации туристических агентств Антона Рудича.

"За год многие туристические агентства закрылись, как бизнес. Сам поток туристов за год мы оцениваем в 10% от максимального количества туристов в 2021 году. Данные очень неточные, некоторые туроператоры их не разглашают. Но это не более 10-15%", — сказал Рудич.

Он добавил, что самыми популярными направлениями отдыха за год были Египет и Турция, как и до полномасштабной войны.

Напомним, война ограничила возможности украинцев путешествовать ради собственного удовольствия, но, несмотря ни на что, они все же берут отпуска и путешествуют. Новини.LIVE подготовило ТОП-7 мест, которые нужно обязательно посетить в Украине.