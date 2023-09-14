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В Укрзалізниці анонсували новий щоденний потяг до Польщі

14 вересня 2023 14:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Укрзалізниці анонсували новий щоденний потяг до Польщі
Жінка з дитиною заходить у потяг. Фото: Укрзалізниця/ Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Цієї осені почне курсувати новий щоденний потяг Варшава — Рава-Руська. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди до Львова.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці

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Новий потяг до Польщі

Вже незабаром почне курсувати новий поїзд сполученням Рава-Руська — Варшава. У відомстві розповідають, що це альтернативне залізничне сполучення зі столицею Польщі.

"Цей поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова", — йдеться у повідомленні. 

Там також додали, що УЗ також очікує від польських колег погодження відкриття між Києвом та Варшавою додаткового маршруту поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту. Цьогоріч у травні такий потяг вже здійснив тестове курсування. 

"Запуск цього маршруту дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між столицями двох країн", — додали в Укрзалізниці. 

Нагадаємо, 8 вересня розпочалися ремонтні роботи інфраструктури в польському Перемишлі. Через це внесено певні зміни до графіка руху потягів, що курсують з України в Польщу й навпаки.

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