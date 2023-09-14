В Укрзалізниці анонсували новий щоденний потяг до Польщі

Жінка з дитиною заходить у потяг. Фото: Укрзалізниця/ Facebook

Цієї осені почне курсувати новий щоденний потяг Варшава — Рава-Руська. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди до Львова.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Вже незабаром почне курсувати новий поїзд сполученням Рава-Руська — Варшава. У відомстві розповідають, що це альтернативне залізничне сполучення зі столицею Польщі.

"Цей поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова", — йдеться у повідомленні.

Там також додали, що УЗ також очікує від польських колег погодження відкриття між Києвом та Варшавою додаткового маршруту поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту. Цьогоріч у травні такий потяг вже здійснив тестове курсування.

"Запуск цього маршруту дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між столицями двох країн", — додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, 8 вересня розпочалися ремонтні роботи інфраструктури в польському Перемишлі. Через це внесено певні зміни до графіка руху потягів, що курсують з України в Польщу й навпаки.