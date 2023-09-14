Укрзалызниця анонсировали новый ежедневный поезд в Польшу

Женщина с ребенком входит в поезд. Фото: Укрзализныця/ Facebook

Этой осенью начнет курсировать новый ежедневный поезд Варшава — Рава-Русская. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда во Львов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Вскоре начнет курсировать новый поезд сообщением Рава-Русская — Варшава. В ведомстве рассказывают, что это альтернативное железнодорожное сообщение со столицей Польши.

"Этот поезд сможет ежедневно обеспечить перевозку почти 500 пассажиров в оба направления. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что УЗ ожидает от польских коллег согласования открытия между Киевом и Варшавой дополнительного маршрута поезда, сформированного из вагонов стандартного для Украины габарита. В этом году в мае такой поезд уже осуществил тестовое курсирование.

"Запуск этого маршрута позволит в 2-3 раза увеличить предложение мест для прямого сообщения между столицами двух стран", — добавили в Укрзализныце.

Напомним, 8 сентября начались ремонтные работы инфраструктуры в польском Перемышле. Поэтому внесены определенные изменения в график движения поездов, курсирующих из Украины в Польшу и наоборот.