Угорщина знову скасувала потяги до України: реакція Укрзалізниці

Потяг Укрзалізниці. Фото: google

У суботу, 19 серпня, угорські залізниці припинили обслуговування рейсів в Україну та з неї. Укрзалізниця відреагувала на це заявою, підтвердивши своє прагнення скористатися з усіх доступних офіційних засобів для відновлення нормального руху поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Угорські залізниці припинили обслуговування наступних рейсів: №6284, що прямує з Дебрецена в Мукачево, рейс №33, що прямує з Мукачево до Будапешта, а також рейс №6285, що йде із Захоні до Чопа.

Угорська влада аргументувала своє рішення необхідністю впоратися з великою кількістю пасажирів та тривалими процедурами на кордоні. Зазначимо, що це не вперше, коли виникають такі проблеми цього місяця.

"Ми щиро шкодуємо про незручності для мандрівників, що прямують до Мукачева, Чопа або на угорську територію. Попри те, що відповідальність за цей маршрут лежить на угорській компанії MAV START, Укрзалізниця висловлює свої вибачення", — йдеться у повідомленні УЗ.

Варто уточнити, що це не перший випадок, коли Угорщина скасовує потяги в Україну. Так, тиждень тому поїзд з угорського Дебрецена до Мукачева не прибув до України. Крім того, рейс, що повертається, до Угорщини був анульований.

Нагадаємо, що пасажири Укрзалізниці задонатили понад пів мільйона гривень, купуючи чай зі спеціальної чайної колекції. Кошти перерахують на закупівлю FPV-дронів.

Також ми повідомляли, що з 3 вересня з України до Польщі почне їздити ще один новий потяг №119/120 Київ-Хелм. Через призначення нового поїзда кількість місць у польському напрямку буде збільшена більш ніж на 100. Він курсуватиме 5 днів на тиждень.