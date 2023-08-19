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Венгрия снова отменила поезда в Украину: реакция Укрзализныци

19 августа 2023 15:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Венгрия снова отменила поезда в Украину: реакция Укрзализныци
Поезд Укрзализныци. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 19 августа, венгерские железные дороги прекратили обслуживание рейсов на Украину и из нее. Укрзализныця отреагировала на это заявлением, подтвердив свое стремление воспользоваться всеми доступными официальными средствами для восстановления нормального движения поездов. 

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Венгерские железные дороги прекратили обслуживание следующих рейсов:№6284, следующий из Дебрецена в Мукачево, рейс №33, направляющийся из Мукачево в Будапешт, а также рейс №6285, идущий из Захони в Чоп.

Венгерские власти аргументировали свое решение необходимостью справиться с большим количеством пассажиров и продолжительными процедурами на границе. Отметим, что это не первый раз, когда возникают такие проблемы в текущем месяце.

"Мы искренне сожалеем о неудобствах для путешественников, направляющихся в Мукачево, Чоп или на венгерскую территорию. Несмотря на то что ответственность за данный маршрут лежит на венгерской компании MAV START, Укрзализныця приносит свои извинения", — говорится в сообщении УЗ.

Стоит уточнить, что это не первый случай, когда Венгрия отменяет поезда в Украину. Так, неделю назад поезд из венгерского Дебрецена в Мукачево не прибыл в Украину. Кроме того, рейс в Венгрию, который возвращался, был аннулирован.

Напомним, что пассажиры Укрзализныци задонатили более полмиллиона гривен, покупая чай из специальной чайной коллекции. Средства перечислят на закупку FPV-дронов.

Также мы сообщали, что с 3 сентября из Украины в Польшу начнет ездить еще один новый поезд — №119/120 Киев — Хелм. Из-за назначения нового поезда количество мест в польском направлении будет увеличено более чем на 100. Он будет курсировать 5 дней в неделю.

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