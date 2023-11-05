Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Подорожі arrow У Туреччині значно змінили правила здачі житла в оренду туристам arrow

У Туреччині значно змінили правила здачі житла в оренду туристам

5 листопада 2023 23:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Туреччині значно змінили правила здачі житла в оренду туристам
Туристка у Туреччині. Фото: Unsplash
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Влада Туреччини внесла суттєві коригування у положення, що стосуються оренди житла для туристів. Ці нормативи спрямовані на регулювання дій орендодавців, однак у кінцевому підсумку вони можуть вплинути на зручність та доступність житла для тих, хто його орендує.

Про це повідомляє офіційне видання уряду Resmî Gazete.

Читайте також:

Нові правила здачі житла в оренду туристам

Відповідно до оновлених вимог, перед здаванням нерухомості в короткострокову оренду необхідно отримати дозвіл від усіх власників у цьому ж будинку, а також оформити спеціальний дозвільний документ. У разі невиконання цих умов власник ризикує бути покараним штрафом у розмірі до 35 тисяч доларів. Також обов'язково потрібно розмістити на вході знак, що інформує про здачу приміщення туристам.

При оренді на строк до 100 днів необхідно також отримати згоду всіх співвласників будівлі та ліцензію від міністерства культури та туризму Туреччини, що необхідно для укладання договору оренди з постояльцями.

Якщо житло здається на тривалий термін — понад 100 днів — власник зобов'язаний отримати аналогічну ліцензію.

Скільки коштує оренда житла у Туреччині

Оренда житлової площі без відповідної ліцензії спричиняє адміністративне стягнення у розмірі 100 тисяч турецьких лір (близько 3500 доларів) за кожен об'єкт. У разі неоформлення ліцензії протягом 15 днів після накладення штрафу сума стягнення збільшиться до 500 тисяч лір (приблизно 17 600 доларів), а якщо і після цього терміну ліцензія не буде отримана, розмір штрафу становитиме 1 мільйон лір (близько 35 300 доларів).

За невиконання вимоги щодо розміщення інформаційного знака на вході також передбачено штраф у 100 тисяч лір.

Власник житла, який укласти понад чотири договори оренди протягом року з моменту першого контракту, також зіштовхнеться зі штрафом у розмірі 1 мільйон лір.

Нагадаємо, що угорські залізничники попередили про спрощення пересадок для того, щоб доїхати до Відня через незаплановані шляхові роботи. Відповідні зміни набудуть чинності з 27 жовтня та триватимуть до 17 листопада.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі