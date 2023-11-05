У Туреччині значно змінили правила здачі житла в оренду туристам

Туристка у Туреччині. Фото: Unsplash

Влада Туреччини внесла суттєві коригування у положення, що стосуються оренди житла для туристів. Ці нормативи спрямовані на регулювання дій орендодавців, однак у кінцевому підсумку вони можуть вплинути на зручність та доступність житла для тих, хто його орендує.

Про це повідомляє офіційне видання уряду Resmî Gazete.

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Нові правила здачі житла в оренду туристам

Відповідно до оновлених вимог, перед здаванням нерухомості в короткострокову оренду необхідно отримати дозвіл від усіх власників у цьому ж будинку, а також оформити спеціальний дозвільний документ. У разі невиконання цих умов власник ризикує бути покараним штрафом у розмірі до 35 тисяч доларів. Також обов'язково потрібно розмістити на вході знак, що інформує про здачу приміщення туристам.

При оренді на строк до 100 днів необхідно також отримати згоду всіх співвласників будівлі та ліцензію від міністерства культури та туризму Туреччини, що необхідно для укладання договору оренди з постояльцями.

Якщо житло здається на тривалий термін — понад 100 днів — власник зобов'язаний отримати аналогічну ліцензію.

Скільки коштує оренда житла у Туреччині

Оренда житлової площі без відповідної ліцензії спричиняє адміністративне стягнення у розмірі 100 тисяч турецьких лір (близько 3500 доларів) за кожен об'єкт. У разі неоформлення ліцензії протягом 15 днів після накладення штрафу сума стягнення збільшиться до 500 тисяч лір (приблизно 17 600 доларів), а якщо і після цього терміну ліцензія не буде отримана, розмір штрафу становитиме 1 мільйон лір (близько 35 300 доларів).

За невиконання вимоги щодо розміщення інформаційного знака на вході також передбачено штраф у 100 тисяч лір.

Власник житла, який укласти понад чотири договори оренди протягом року з моменту першого контракту, також зіштовхнеться зі штрафом у розмірі 1 мільйон лір.

Нагадаємо, що угорські залізничники попередили про спрощення пересадок для того, щоб доїхати до Відня через незаплановані шляхові роботи. Відповідні зміни набудуть чинності з 27 жовтня та триватимуть до 17 листопада.