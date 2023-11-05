Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Путешествия arrow В Турции значительно изменили правила сдачи жилья в аренду туристам arrow

В Турции значительно изменили правила сдачи жилья в аренду туристам

5 ноября 2023 23:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Турции значительно изменили правила сдачи жилья в аренду туристам
Туристка в Турции. Фото: Unsplash
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Власти Турции внесли существенные корректировки в положения, касающиеся аренды жилья для туристов. Эти нормативы направлены на регулирование действий арендодателей, однако в конечном итоге они могут повлиять на удобства и доступность жилья для тех, кто его арендует.

Об этом сообщает  официальное издание правительства Resmî Gazete.

Читайте также:

Новые правила сдачи жилья в аренду туристам

Согласно обновленным требованиям, перед сдачей недвижимости в краткосрочную аренду необходимо получить разрешение от всех владельцев в этом же здании, а также оформить специальный разрешительный документ. В случае невыполнения этих условий, собственник рискует быть наказанным штрафом в размере до 35 тысяч долларов. Также обязательно нужно разместить на входе знак, информирующий о сдаче помещения туристам.

При аренде на срок до 100 дней необходимо также получить согласие всех совладельцев здания и лицензию от министерства культуры и туризма Турции, что необходимо для заключения договора аренды с постояльцами.

Если жилье сдается на длительный срок — более 100 дней — владелец обязан получить аналогичную лицензию.

Сколько стоит аренда жилья в Турции

Аренда жилой площади без соответствующей лицензии влечет за собой административное взыскание в размере 100 тысяч турецких лир (около 3500 долларов) за каждый объект. В случае неоформления лицензии в течение 15 дней после наложения штрафа, сумма взыскания увеличится до 500 тысяч лир (примерно 17 600 долларов), а если и после этого срока лицензия не будет получена, размер штрафа составит 1 миллион лир (около 35 300 долларов).

За невыполнение требования о размещении информационного знака на входе также предусмотрен штраф в 100 тысяч лир.

Владелец жилья, который заключит более четырех договоров аренды в течение года с момента первого контракта, также столкнется со штрафом в размере 1 миллион лир.

Напомним, что венгерские железнодорожники предупредили об упрощении пересадок для того, чтобы доехать до Вены в связи с незапланированными путевыми работами. Соответствующие изменения вступят в силу с 27 октября и продлятся до 17 ноября.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме