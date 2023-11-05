В Турции значительно изменили правила сдачи жилья в аренду туристам

Туристка в Турции. Фото: Unsplash

Власти Турции внесли существенные корректировки в положения, касающиеся аренды жилья для туристов. Эти нормативы направлены на регулирование действий арендодателей, однако в конечном итоге они могут повлиять на удобства и доступность жилья для тех, кто его арендует.

Об этом сообщает официальное издание правительства Resmî Gazete.

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Новые правила сдачи жилья в аренду туристам

Согласно обновленным требованиям, перед сдачей недвижимости в краткосрочную аренду необходимо получить разрешение от всех владельцев в этом же здании, а также оформить специальный разрешительный документ. В случае невыполнения этих условий, собственник рискует быть наказанным штрафом в размере до 35 тысяч долларов. Также обязательно нужно разместить на входе знак, информирующий о сдаче помещения туристам.

При аренде на срок до 100 дней необходимо также получить согласие всех совладельцев здания и лицензию от министерства культуры и туризма Турции, что необходимо для заключения договора аренды с постояльцами.

Если жилье сдается на длительный срок — более 100 дней — владелец обязан получить аналогичную лицензию.

Сколько стоит аренда жилья в Турции

Аренда жилой площади без соответствующей лицензии влечет за собой административное взыскание в размере 100 тысяч турецких лир (около 3500 долларов) за каждый объект. В случае неоформления лицензии в течение 15 дней после наложения штрафа, сумма взыскания увеличится до 500 тысяч лир (примерно 17 600 долларов), а если и после этого срока лицензия не будет получена, размер штрафа составит 1 миллион лир (около 35 300 долларов).

За невыполнение требования о размещении информационного знака на входе также предусмотрен штраф в 100 тысяч лир.

Владелец жилья, который заключит более четырех договоров аренды в течение года с момента первого контракта, также столкнется со штрафом в размере 1 миллион лир.

Напомним, что венгерские железнодорожники предупредили об упрощении пересадок для того, чтобы доехать до Вены в связи с незапланированными путевыми работами. Соответствующие изменения вступят в силу с 27 октября и продлятся до 17 ноября.