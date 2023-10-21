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Добраться до Вены станет еще проще — как изменится движение поездов

21 октября 2023 12:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Добраться до Вены станет еще проще — как изменится движение поездов
Пассажиры Укрзализныци. Фото иллюстративное: Укрзализныця\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Венгерские железнодорожники предупредили об упрощении пересадок для того, чтобы доехать до Вены в связи с незапланированными путевыми работами. Соответствующие изменения вступят в силу с 27 октября и продлятся до 17 ноября.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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О каких изменениях идет речь

"Венгерские железнодорожники сообщают об упрощении пересадок для доезда в Вену беспересадочными вагонами Киев — Вена — Киев и Вена — Чоп — Вена во время незапланированных путевых работ", — говорится в сообщении .

Сообщается, что изменения вступят в силу с 27 октября по 17 ноября отправлением из Вены — это касается вагона №430 Вена — Чоп. А также с 26 октября по 16 ноября для отправляемого вагона из Киева — №430 Чоп — Вена.

В организации добавляют, что пассажирам, уже купившим билеты на эти даты, венгерская железная дорога обновила порядок доезда.

Как добраться в Вену

  • по прибытии на станцию Сольнок в 06:52 утра необходимо пересесть на специально выделенный автобус, который отправится в 07:05 и довезет всех пассажиров до станции Татабания;
  • на станцию Татабания вы прибудете в 09:30 под отправление поезда 140 в 10:26 в Вену, куда он прибудет в 12:21.

В Укрзализныце отмечают, что при наличии билетов в Вену, проезд в автобусе и поезде бесплатный.

"Если билет в вагон №430 Чоп — Вена, вы можете бесплатно воспользоваться другими сидячими вагонами в поездах Чоп — Захонь и Захонь — Будапешт, с которыми должен был ехать ваш вагон №430, а дальше воспользоваться инструкцией выше", — говорят работники Укрзализныци.

Как добраться поездом из Вены

  • на станции Вена садитесь на поезд 149 (отправление 16:42), с которым и должны были ехать беспересадочные вагоны в Киев и направляйтесь к станции Татабания (которая через путевые работы будет конечной), прибытие в 18:29;
  • По прибытии на станцию Татабания пересаживайтесь на специально выделенный для пассажиров автобус до станции Сольнок, который отправится в 18:40 и прибудет на ст. Сольнок в 20:50, где вы можете осуществить пересадку на поезд Будапешт — Захонь с беспересадочными вагонами в Киев. Отправление поезда в 21:04, но в случае опозданий поезд будет ждать автобус.

Так же, как в предыдущем случае, при наличии билетов в Вену проезд в автобусе и поезде бесплатный.

"Если у вас билет в вагон №430 Вена — Чоп, вы можете бесплатно воспользоваться этой инструкцией, а в поездах Будапешт — Захонь и от Захонь — Чоп воспользоваться другими сидячими вагонами", — добавляют в организации.

Напомним, Укрзализныця продолжает ремонтные работы на участке Надворная — Делятин и Микуличин — Ворохта до конца ноября. В результате меняются маршруты курсирования ряда поездов в определенные даты месяца.

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