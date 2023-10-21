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Дістатися до Відня стане ще простіше — як зміниться рух поїздів

21 жовтня 2023 12:19
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Козюк Тетяна
редактор
Дістатися до Відня стане ще простіше — як зміниться рух поїздів
Пасажири Укрзалізниці. Фото ілюстративне: Укрзалізниця\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Угорські залізничники попередили про спрощення пересадок для того, щоб доїхати до Відня, у зв'язку з незапланованими колійними роботами. Відповідні зміни набудуть чинності з 27 жовтня і триватимуть до 17 листопада.

Про це повідомляє Укрзалізниця

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Про які зміни йдеться

"Угорські залізничники повідомляють про спрощення пересадок для доїзду до Відня безпересадковими вагонами Київ — Відень — Київ та Відень — Чоп — Відень під час незапланованих колійних робіт", — йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що зміни набудуть чинності з з 27 жовтня до 17 листопада відправленням з Відня — це стосується вагону №430 Відень — Чоп. А також з 26 жовтня по 16 листопада для вагону, що відправляється з Києва — №430 Чоп — Відень. 

В організації додають, що пасажирам, що вже придбали квитки на ці дати, угорська залізниця оновила порядок доїзду. 

Як дістатись до Відня

  • після прибуття на станцію Сольнок о 06:52 ранку вам необхідно пересісти на спеціально виділений автобус, який відправиться о 07:05 та довезе усіх пасажирів до станції Татабанія; 
  • на станцію Татабанія ви прибудете о 09:30 під відправлення поїзда 140 о 10:26 до Відня, куди він прибуде о 12:21. 

В Укрзалізниці зазначають, що за наявності квитків до Відня, проїзд в  автобусі та поїзді безкоштовний.

"Якщо квиток у вагон №430 Чоп — Відень, ви можете безкоштовно скористатися іншими сидячими вагонами у поїздах Чоп — Захонь та Захонь — Будапешт, з якими й мав їхати ваш вагон №430, а далі скористатися інструкцією вище", — кажуть працівники Укрзалізниці. 

Як виїхати з Відня потягом

  • на станції Відень сідайте на поїзд 149 (відправлення 16:42), з яким й повинні були їхати безпересадкові вагони до Києва та прямуйте до станції Татабанія (яка через колійні роботи буде кінцевою), прибуття о 18:29;
  • після прибуття на станцію Татабанія пересідайте на спеціально виділений для пасажирів автобус до станції Сольнок, який відправиться о 18:40 та прибуде на ст. Сольнок о 20:50, де ви зможете здійснити пересадку на поїзд Будапешт — Захонь із безпересадковими вагонами до Києва. Відправлення поїзда о 21:04, але у випадку запізнень поїзд чекатиме на автобус. 

Так само, як у попередньому випадку,  за наявності квитків до Відня, проїзд в  автобусі та поїзді безкоштовний.

"Якщо ж у вас квиток у вагон №430 Відень — Чоп, ви можете безкоштовно скористатися цією інструкцією, а у поїздах Будапешт — Захонь та від Захонь — Чоп скористатися іншими сидячими вагонами", — додають в організації. 

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує ремонтні роботи на дільниці Надвірна — Делятин та Микуличин — Ворохта до кінця листопада. Внаслідок цього змінюються маршрути курсування низки поїздів у певні дати місяця.

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