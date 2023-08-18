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У Франції чоловік стрибнув із парашутом з Ейфелевої вежі

18 серпня 2023 08:49
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Валерія Пержун
редактор
У Франції чоловік стрибнув із парашутом з Ейфелевої вежі
Ейфелева вежа. Ілюстративне фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Парижі чоловік пробрався на Ейфелеву вежу задовго до її відкриття і стрибнув із неї з парашутом. Любителя екстриму заарештували одразу після приземлення.

Про це пише CNN.

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Колишній альпініст завчасно підготувався до екстремальної витівки. Він прийшов до вежі рано вранці з парашутом, задовго до її відкриття. За словами охоронців, порушника одразу ж помітили. Однак наздогнати альпініста не змогли і той швидко піднявся на вежу, перш ніж хтось зумів його зупинити. 

Щойно чоловік піднявся на верхівку вежі, він стрибнув. Як тільки чоловік приземлився на даху спорткомплексу, його одразу ж заарештували правоохоронці.

"Такі безвідповідальні дії піддають небезпеці людей, які працюють на вежі або під нею", — заявили в поліції.

Проти чоловіка порушили кримінальну справу. Відкриття вежі, яке зазвичай відбувається о 9 ранку, трохи відклали через цей інцидент.

Нагадаємо, у Туреччині працівники готелю побили стільцями туриста з РФ.

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