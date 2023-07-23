Що не можна робити на пляжі в Іспанії: основні правила

Пляжі в Іспанії. Фото: guruturizma

У різних куточках Іспанії діють незвичайні правила пляжного відпочинку. Якщо ви вирушаєте на узбережжя цієї країни, вам варто знати деякі з них.

Про це повідомляє elconfidencial.com

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Що не можна робити на пляжах Іспанії

На пляжах Барселони, Валенсії чи Канарських островах не можна курити. Якщо ви вирішите порушити цю заборону, ризикуєте отримати штраф від 30 до 450 євро. Але не переживайте, спеціальні зони для курців позначені на багатьох пляжах.

Крім того, активні ігри з м'ячем на пляжі в Іспанії можуть бути заборонені, щоб уникнути травм. Порушники можуть отримати штраф від 500 до 3000 євро, а також за вживання спиртних напоїв на піску.

Якщо ви звикли до музичного супроводу вашого відпочинку, будьте уважні: гучна музика понад 45 децибелів призведе до штрафу до 700 євро. А любителі пляжних барбекю мають звернути увагу на те, що без спеціального дозволу приготування на вогні призведе до штрафу в розмірі до 3 000 євро.

Плануючи кемпінг на іспанському узбережжі, будьте готові до того, що це може бути заборонено. Залежно від місця, штрафи за такий відпочинок можуть змінюватись від 40 до 1500 євро.

Допоки на більшості пляжів харчування не заборонено, запалювати багаття вам не дозволять, за що можуть оштрафувати до 1 500 євро. І, зрештою, якщо у вас є пес, перевірте правила конкретного пляжу. У багатьох регіонах за порушення можуть виписати штраф від 90 до 1500 євро. Втім, на собак-поводирів ця заборона не поширюється.

Нагадаємо, що з наступного року зміняться умови відвідин країн Євросоюзу для громадян третіх країн. Так, туристи з 60 безвізових країн, зокрема українці, мають отримати дозвіл на в'їзд до шенгенської зони.