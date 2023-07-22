В скором времени появятся новые условия въезда в ЕС для украинцев
Со следующего года изменятся условия посещения стран Евросоюза для граждан третьих стран. Так, туристы из 60 безвизовых стран, в том числе украинцы, должны будут получить разрешение на въезд в шенгенскую зону.
Об этом сообщает Schengenvisainfo.
Что предусматривают новые правила въезда в ЕС
Туристы смогут подать заявки на портал Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS). При этом им не нужно будет предоставлять информацию о состоянии здоровья или наличии прививок. Кроме того, путешественники не будут вынуждены показывать биометрические данные, например отпечатки пальцев.
При авторизации туристам только зададут вопросы по поводу безопасности и установления личности:
- о прошлых уголовных судимостях;
- о поездках в зоны конфликтов;
- имя и фамилия;
- место рождения;
- паспортные данные;
- фактический адрес проживания;
- электронная почта и номер телефона.
Также 97% заявлений будут автоматически одобрены после проверки по базам безопасности Евросоюза, а остальные будут рассмотрены индивидуально центральными и национальными подразделениями ETIAS.
"Путешественникам, у которых нет действительного разрешения на поездку, перевозчик (например, авиакомпания, автобусная или паромная компания) откажет в посадке", — отмечается на портале.
Напомним, что из-за действия военного положения и общей мобилизации в Украине, вызванных полномасштабным вторжением РФ, военнообязанным мужчинам запретили выезд из страны без уважительных причин. В то же время была создана система "Шлях", которая позволяла законно пересекать границу мужчинам-волонтерам, тем самым помогая ВСУ, ВПЛ и другим украинцам, оказавшимся в затруднительном положении из-за войны. Но, к сожалению, этой системой активно начали пользоваться неблагочестивые граждане, которые уезжали волонтерами и не возвращались назад.