В скором времени появятся новые условия въезда в ЕС для украинцев

Пограничница проверяет загранпаспорт. Фото: google.com

Со следующего года изменятся условия посещения стран Евросоюза для граждан третьих стран. Так, туристы из 60 безвизовых стран, в том числе украинцы, должны будут получить разрешение на въезд в шенгенскую зону.

Об этом сообщает Schengenvisainfo.

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Туристы смогут подать заявки на портал Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS). При этом им не нужно будет предоставлять информацию о состоянии здоровья или наличии прививок. Кроме того, путешественники не будут вынуждены показывать биометрические данные, например отпечатки пальцев.

При авторизации туристам только зададут вопросы по поводу безопасности и установления личности:

о прошлых уголовных судимостях;

о поездках в зоны конфликтов;

имя и фамилия;

место рождения;

паспортные данные;

фактический адрес проживания;

электронная почта и номер телефона.

Также 97% заявлений будут автоматически одобрены после проверки по базам безопасности Евросоюза, а остальные будут рассмотрены индивидуально центральными и национальными подразделениями ETIAS.

"Путешественникам, у которых нет действительного разрешения на поездку, перевозчик (например, авиакомпания, автобусная или паромная компания) откажет в посадке", — отмечается на портале.

Напомним, что из-за действия военного положения и общей мобилизации в Украине, вызванных полномасштабным вторжением РФ, военнообязанным мужчинам запретили выезд из страны без уважительных причин. В то же время была создана система "Шлях", которая позволяла законно пересекать границу мужчинам-волонтерам, тем самым помогая ВСУ, ВПЛ и другим украинцам, оказавшимся в затруднительном положении из-за войны. Но, к сожалению, этой системой активно начали пользоваться неблагочестивые граждане, которые уезжали волонтерами и не возвращались назад.