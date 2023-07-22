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Незабаром з'являться нові умови в'їзду до ЄС для українців

22 липня 2023 01:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Незабаром з'являться нові умови в'їзду до ЄС для українців
Прикордонниця перевіряє закордонний паспорт. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Із наступного року зміняться умови відвідування країн Євросоюзу для громадян із третіх країн. Так, туристи з 60 безвізових країн, зокрема українці, повинні будуть отримати дозвіл на в'їзд до шенгенської зони.

Про це повідомляє Schengenvisainfo.

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Туристи зможуть подати заявки на порталі Європейської системи інформації та авторизації для подорожей (ETIAS). При цьому їм не потрібно буде надавати інформацію про стан здоров'я або наявність щеплень. Крім того, мандрівники не будуть змушені показувати біометричні дані, наприклад, відбитки пальців.

Під час авторизації туристам тільки поставлять питання щодо безпеки та встановлення особистості:

  • про минулі кримінальні судимості;
  • про поїздки до зон конфліктів;
  • ім'я та прізвище;
  • місце народження;
  • паспортні дані;
  • фактичну адресу проживання;
  • електронну пошту та номер телефону.

Також 97% заяв будуть автоматично схвалені після перевірки за базами даних безпеки Євросоюзу, а решта будуть розглянуті індивідуально центральними та національними підрозділами ETIAS.

"Мандрівникам, які не матимуть дійсного дозволу на поїздку, перевізник (наприклад, авіакомпанія, автобусна чи поромна компанія) відмовить у посадці", — зазначається на порталі.

Нагадаємо, що через дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, які були спричинені повномасштабним вторгненням РФ, військовозобов'язаним чоловікам заборонили виїзд з країни без поважних причин. Водночас була створена система "Шлях", яка дозволяла законно перетинати кордон чоловікам-волонтерам, тим самим допомагаючи ЗСУ, ВПО та іншим українцям, які опинилися в скрутному становищі через війну. Та, на жаль, цією системою активно почали користуватися недоброчесні громадяни, які виїжджали волонтерами та не поверталися назад. 

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