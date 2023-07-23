Что нельзя делать на пляже в Испании: основные правила

Пляжи в Испании. Фото: guruturizma

В разных уголках Испании действуют необычные правила для пляжного отдыха. Если вы отправляетесь на побережье этой страны, вам стоит знать о некоторых из них.

Об этом сообщает elconfidencial.com

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Что нельзя делать на пляжах Испании

На пляжах Барселоны, Валенсии или Канарских островах нельзя курить. Если вы решите нарушить этот запрет, то рискуете получить штраф от 30 до 450 евро. Но не переживайте, специальные зоны для курящих обозначены на многих пляжах.

Кроме того, активные игры с мячом на пляже в Испании могут быть запрещены во избежание травм. Нарушители могут получить штраф от 500 до 3 000 евро, а также за употребление спиртных напитков на песке.

Если вы привыкли к музыкальному сопровождению вашего отдыха, будьте внимательны: громкая музыка выше 45 децибел приведет к штрафу до 700 евро. А любители пляжных барбекю должны обратить внимание на то, что без специального разрешения готовка на огне приведет к штрафу в размере до 3 000 евро.

Планируя кемпинг на испанском побережье, будьте готовы к тому, что это может быть запрещено. В зависимости от места, штрафы за такой отдых могут варьироваться от 40 до 1500 евро.

Пока на большинстве пляжей питание не запрещено, зажигать костер вам не позволят, за что могут оштрафовать до 1 500 евро. И, наконец, если у вас есть пес, проверьте правила конкретного пляжа. Во многих регионах за нарушение могут выписать штраф от 90 до 1500 евро. Впрочем, на собак-поводырей этот запрет не распространяется.

Напомним, что со следующего года изменятся условия посещения стран Евросоюза для граждан третьих стран. Так, туристы из 60 безвизовых стран, в том числе украинцы, должны будут получить разрешение на въезд в шенгенскую зону.