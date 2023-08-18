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Во Франции мужчина прыгнул с парашютом с Эйфелевой башни

18 августа 2023 08:49
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Валерия Пержун
редактор
Во Франции мужчина прыгнул с парашютом с Эйфелевой башни
Эйфелева башня. Иллюстративное фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Париже мужчина пробрался на Эйфелеву башню задолго до ее открытия и прыгнул с нее с парашютом. Любителя экстрима арестовали сразу после приземления.

Об этом пишет CNN.

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Бывший альпинистзаранее подготовился к экстремальной затее. Он пришел к башне ранним утром с парашютом, задолго до ее открытия. По словам охранников, нарушителя сразу же заметили. Однако догнать альпиниста не смогли и тот быстро поднялся на башню, прежде чем кто-то сумел его остановить.

Как только мужчина поднялся на верхушку башни, он прыгнул. Как только мужчина приземлился на крыше спорткомплекса, его сразу же арестовали правоохранители.

"Такие безответственные действия подвергают опасности людей, работающих на башне или под ней", — заявили в полиции.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Открытие башни, обычно происходящее в 9 утра, немного отложили из-за этого инцидента.

Напомним, в Турции работники гостиницы избили стульями туриста из РФ.

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