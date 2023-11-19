Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Подорожі arrow Росіян спіймали на крадіжці в готелі Туреччини — що поцупили arrow

Росіян спіймали на крадіжці в готелі Туреччини — що поцупили

19 листопада 2023 04:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росіян спіймали на крадіжці в готелі Туреччини — що поцупили
Росіяни вивертають валізи з краденими речами. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Туристи з Росії вирішили привезти додому цілу валізу сувенірів, які вони майже поцупили в готелі в турецькій Аланії. Однак задуми росіян викрили. 

Відповідне відео поширюють соцмережі.

Читайте також:

Що хотіли поцупити російські туристи

Зазначається, що росіяни напхали свої валізи речами, які дають гостям для користування в готелі, серед них:

  • одноразові капці,
  • гелі та шампуні для душу,
  • пакети чаю та кави,
  • пляшки горілки та багато іншого.

Під час розмови з персоналом турецького готелю туристи запевняли, що не знали, які речі з собою не можна брати.

"Вибачте, ми не знали, що так не можна, ми хотіли напам'ять взяти", — виправдовувались бідаки.

Нагадаємо, що в Туреччині значно змінили правила здачі житла в оренду туристам. Це може вплинути на зручність та доступність житла для тих, хто його орендує.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі