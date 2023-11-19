Росіян спіймали на крадіжці в готелі Туреччини — що поцупили

Росіяни вивертають валізи з краденими речами. Фото: скриншот

Туристи з Росії вирішили привезти додому цілу валізу сувенірів, які вони майже поцупили в готелі в турецькій Аланії. Однак задуми росіян викрили.

Відповідне відео поширюють соцмережі.

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Зазначається, що росіяни напхали свої валізи речами, які дають гостям для користування в готелі, серед них:

одноразові капці,

гелі та шампуні для душу,

пакети чаю та кави,

пляшки горілки та багато іншого.

Під час розмови з персоналом турецького готелю туристи запевняли, що не знали, які речі з собою не можна брати.

"Вибачте, ми не знали, що так не можна, ми хотіли напам'ять взяти", — виправдовувались бідаки.

Нагадаємо, що в Туреччині значно змінили правила здачі житла в оренду туристам. Це може вплинути на зручність та доступність житла для тих, хто його орендує.