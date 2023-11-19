Росіян спіймали на крадіжці в готелі Туреччини — що поцупили
Туристи з Росії вирішили привезти додому цілу валізу сувенірів, які вони майже поцупили в готелі в турецькій Аланії. Однак задуми росіян викрили.
Відповідне відео поширюють соцмережі.
Що хотіли поцупити російські туристи
Зазначається, що росіяни напхали свої валізи речами, які дають гостям для користування в готелі, серед них:
- одноразові капці,
- гелі та шампуні для душу,
- пакети чаю та кави,
- пляшки горілки та багато іншого.
Під час розмови з персоналом турецького готелю туристи запевняли, що не знали, які речі з собою не можна брати.
"Вибачте, ми не знали, що так не можна, ми хотіли напам'ять взяти", — виправдовувались бідаки.
Нагадаємо, що в Туреччині значно змінили правила здачі житла в оренду туристам. Це може вплинути на зручність та доступність житла для тих, хто його орендує.
Читайте Новини.LIVE!