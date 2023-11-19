Россиян поймали на краже в отеле Турции — что украли
Туристы из России решили привезти домой целый чемодан сувениров, которые они почти украли в гостинице в турецкой Алании. Однако замыслы россиян разоблачили.
Соответствующее видео распространяют соцсети.
Что хотели стащить российские туристы
Отмечается, что россияне напихали чемоданы вещами, которые дают гостям для пользования в гостинице, среди них:
- одноразовые тапочки,
- гели и шампуни для душа,
- пакеты чая и кофе,
- бутылки водки и многое другое.
При разговоре с персоналом турецкого отеля туристы уверяли, что не знали, какие вещи с собой нельзя брать.
"Извините, мы не знали, что так нельзя, мы хотели на память взять", — оправдывались бедаки.
Напомним, что в Турции значительно изменили правила сдачи жилья в аренду туристам. Это может повлиять на удобство и доступность жилья для арендующих.
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