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Россиян поймали на краже в отеле Турции — что украли

19 ноября 2023 04:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россиян поймали на краже в отеле Турции — что украли
Россияне выворачивают чемоданы с ворованными вещами. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Туристы из России решили привезти домой целый чемодан сувениров, которые они почти украли в гостинице в турецкой Алании. Однако замыслы россиян разоблачили.

Соответствующее видео распространяют соцсети.

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Отмечается, что россияне напихали чемоданы вещами, которые дают гостям для пользования в гостинице, среди них:

  • одноразовые тапочки,
  • гели и шампуни для душа,
  • пакеты чая и кофе,
  • бутылки водки и многое другое.

При разговоре с персоналом турецкого отеля туристы уверяли, что не знали, какие вещи с собой нельзя брать.

"Извините, мы не знали, что так нельзя, мы хотели на память взять", — оправдывались бедаки.

Напомним, что в Турции значительно изменили правила сдачи жилья в аренду туристам. Это может повлиять на удобство и доступность жилья для арендующих.

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