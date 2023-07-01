Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Подорожі arrow Квиток на потяг можна оплатити милями Monobank: як це зробити arrow

Квиток на потяг можна оплатити милями Monobank: як це зробити

1 липня 2023 14:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Квиток на потяг можна оплатити милями Monobank: як це зробити
Застосунок Monobank у смартфоні. Фото: ITC.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Відтепер українці зможуть оплатити залізничний квиток милями Monobank. Послуга доступна для клієнтів із залізними та платиновими картками. 

Про це повідомляє Укрзалізниця в Telegram

Читайте також:

Як нараховуються милі Mono

Повідомляється, що банк нараховує милі за кожну покупку карткою. Розрахунок: 15 миль дорівнює кожній 1000 гривень у чеку. 

Тобто, накопиченими милями можна оплатити залізничний квиток. Працює це з розрахунку 1 миля дорівнює 1 гривні. 

До того ж милі можна списати, коли їх кількість досягла 1000 штук. 

Як оплатити квиток милями Mono

Для того, щоб оплатити квиток милями, потрібно обрати покупку залізничних квитків з виписки. Після цього вартість квитка зарахується назад на картку.

 

null
Квиток на потяг можна оплатити милями Mono. Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує оновлювати свій рухомий склад. Вона випускає вже 29-й інклюзивний електропоїзд та 19-й, який був зроблений з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вже зовсім скоро він стане на маршрут №829 сполученням Ужгород — Львів.

Додамо, що національний перевізник Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом Київ — Львів. Поїзд буде сформовано з нових вагонів з кондиціонуванням, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз