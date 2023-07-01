Квиток на потяг можна оплатити милями Monobank: як це зробити
Відтепер українці зможуть оплатити залізничний квиток милями Monobank. Послуга доступна для клієнтів із залізними та платиновими картками.
Про це повідомляє Укрзалізниця в Telegram.
Як нараховуються милі Mono
Повідомляється, що банк нараховує милі за кожну покупку карткою. Розрахунок: 15 миль дорівнює кожній 1000 гривень у чеку.
Тобто, накопиченими милями можна оплатити залізничний квиток. Працює це з розрахунку 1 миля дорівнює 1 гривні.
До того ж милі можна списати, коли їх кількість досягла 1000 штук.
Як оплатити квиток милями Mono
Для того, щоб оплатити квиток милями, потрібно обрати покупку залізничних квитків з виписки. Після цього вартість квитка зарахується назад на картку.
Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує оновлювати свій рухомий склад. Вона випускає вже 29-й інклюзивний електропоїзд та 19-й, який був зроблений з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вже зовсім скоро він стане на маршрут №829 сполученням Ужгород — Львів.
Додамо, що національний перевізник Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом Київ — Львів. Поїзд буде сформовано з нових вагонів з кондиціонуванням, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе.