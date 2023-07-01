Квиток на потяг можна оплатити милями Monobank: як це зробити

Застосунок Monobank у смартфоні. Фото: ITC.ua

Відтепер українці зможуть оплатити залізничний квиток милями Monobank. Послуга доступна для клієнтів із залізними та платиновими картками.

Про це повідомляє Укрзалізниця в Telegram.

Читайте також:

Як нараховуються милі Mono

Повідомляється, що банк нараховує милі за кожну покупку карткою. Розрахунок: 15 миль дорівнює кожній 1000 гривень у чеку.

Тобто, накопиченими милями можна оплатити залізничний квиток. Працює це з розрахунку 1 миля дорівнює 1 гривні.

До того ж милі можна списати, коли їх кількість досягла 1000 штук.

Як оплатити квиток милями Mono

Для того, щоб оплатити квиток милями, потрібно обрати покупку залізничних квитків з виписки. Після цього вартість квитка зарахується назад на картку.

Квиток на потяг можна оплатити милями Mono. Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує оновлювати свій рухомий склад. Вона випускає вже 29-й інклюзивний електропоїзд та 19-й, який був зроблений з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вже зовсім скоро він стане на маршрут №829 сполученням Ужгород — Львів.

Додамо, що національний перевізник Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом Київ — Львів. Поїзд буде сформовано з нових вагонів з кондиціонуванням, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе.