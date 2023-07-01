Билет на поезд можно оплатить милями Monobank: как это сделать

Приложение Monobank в смартфоне. Фото: ITC.ua

Теперь украинцы смогут оплатить железнодорожный билет милями Monobank. Услуга доступна для клиентов с железными и платиновыми картами.

Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram.

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Как начисляются милые Mono

Сообщается, что банк начисляет мили за каждую покупку картой. Расчет: 15 миль равны каждой 1000 гривен в чеке.

То есть накопленными милями можно оплатить железнодорожный билет. Работает это из расчета 1 миля равна 1 гривне.

К тому же мили можно списать, когда их количество достигло 1000 штук.

Как оплатить билет милями Mono

Для того чтобы оплатить билет милями, нужно выбрать покупку железнодорожных билетов по выписке. После этого стоимость билета зачислится обратно на карту.

Билет на поезд можно оплатить милями Mono. Фото: Укрзализныця

Напомним, Укрзализныця продолжает обновлять свой подвижной состав. Она выпускает уже 29-й инклюзивный электропоезд и 19-й, сделанный с начала полномасштабного вторжения РФ. Уже совсем скоро он станет на маршрут №829 сообщением Ужгород — Львов.

Добавим, что национальный перевозчик Укрзализныця назначает дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту Киев — Львов. Поезд будет сформирован из новых вагонов с кондиционированием, кнопкой вызова проводника и сигнализацией внутри купе.