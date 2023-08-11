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Китай скасував заборону на подорожі для США та Японії

11 серпня 2023 14:43
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Козюк Тетяна
редактор
Китай знімає заборону на групові тури до США та Японії
Аеропорт "Дасін" у Китаї. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Китай скасовує заборону на подорожі до ще однієї групи країн. Йдеться про Японію, США, Південну Корею та Австралію. 

Про це повідомляє Reuters.

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Подробиці

Відтак, вперше від початку пандемії COVID-19 Китай почав знімати обмеження на групові туристичні тури за кордон. Цього разу заборону скасували для "ключових ринків" — Японії, США, Південної Кореї та Австралії. 

Відповідне рішення набуло чинності 10 серпня. 

До яких країн Китай уже скасував обмеження

Відомо, що, починаючи із січня цього року, Пекін почав дозволяти групові туристичні тури за кордон. Перша група включала у себе 20 країн, зокрема Таїланд, Росію, Кубу та Аргентину. 

У березні уряд Китаю дозволив поїздки за кордон ще для однієї групи з 40 країн. Серед них Непал, Франція, Португалія та Бразилія.

Нагадаємо, в  Іспанії боряться з небезпечною поведінкою туристів. Так, за стрибки з понтонтів людей штрафуватимуть.

Варто нагадати, що влада Черкаської області закликала хасидів уникнути поїздок до Умані на Рош га-Шана. Адже в країні досі триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. А гарантувати паломникам безпеку на 100% ніхто не може.

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