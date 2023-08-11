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Китай отменил запрет на поездки для США и Японии

11 августа 2023 14:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Китай снимает запрет на групповые туры в США и Японию
Аэропорт "Дасин" в Китае. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Китай отменяет запрет на путешествия в еще одну группу стран. Речь идет о Японии, США, Южной Корее и Австралии.

Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

Итак, впервые с начала пандемии COVID-19 Китай начал снимать ограничения на групповые туристические туры за границу. На этот раз запрет был отменен для "ключевых рынков" — Японии, США, Южной Кореи и Австралии.

Соответствующее решение вступило в силу 10 августа.

В какие страны Китай уже отменил ограничение

Известно, что с января этого года Пекин начал разрешать групповые туристические туры за границу. Первая группа включала в себя 20 стран, среди которых Таиланд, Россия, Куба и Аргентина.

В марте правительство Китая разрешило поездки за границу еще для одной группы из 40 стран. Среди них – Непал, Франция, Португалия и Бразилия.

Напомним, в Испании сражаются с опасным поведением туристов. Так, за прыжки с понтонтов людей будут штрафовать.

Стоит напомнить, что власти Черкасской области призвали хасидов избежать поездок в Умань на Рош га-Шана. Ведь в стране до сих пор идет полномасштабная война, которую развязала Россия. А обеспечить паломникам безопасность на 100% никто не может.

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