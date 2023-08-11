До Дня незалежності Укрзалізниця призначила додаткові рейси між Києвом та Львовом

Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова. Це вирішили зробити до Дня незалежності України.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Читайте також:

Додаткові потяги

Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїзда №191/192 Київ — Львів на пікові дати 21 та 23 серпня. Відправка новими вагонами з кондиціонуванням о 07:05, прибуття до Львова о 17:03. Назад потяги будуть відправлятися зі Львова о 13:15 та прибувати до Києва о 22:05.

"Крім того, Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїзда №163/164 Київ — Львів, поїздка яким буде також зручною для харків'ян (у застосунку треба обрати подорож з пересадкою №63 Харків — Київ + №163 Київ — Львів)", — йдеться у повідомленні.

Відправлення зі столиці 14, 15 та 16 серпня о 06:28, прибуття до Львова о 13:58 (16 серпня — о 13:40). Назад поїзд їхатиме зі Львова в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, через великий попит пасажирів Укрзалізниця призначає додаткові потяги на окремі дати сполученням між Києвом та Кривим Рогом, Львовом і Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом. Квитки на ці рейси поступово будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Також ми писали, що Укрзалізниця запускає додатковий поїзд на популярному закарпатському напрямку. Так, призначено додатковий потяг №223/224 Київ — Ужгород.