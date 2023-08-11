Ко Дню независимости Укрзализныця назначила дополнительные рейсы между Киевом и Львовом

Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева во Львов. Это решили сделать ко Дню независимости Украины.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Дополнительные поезда

Укрзализныця назначает дополнительные рейсы поезда №191/192 Киев — Львов на пиковые даты 21 и 23 августа. Отправка новыми вагонами с кондиционированием в 07:05, прибытие во Львов в 17:03. Обратно поезда будут отправляться из Львова в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05.

"Кроме того, Укрзализныця назначает дополнительные рейсы поезда №163/164 Киев — Львов, поездка которым будет также удобна для харьковчан (в приложении нужно выбрать путешествие с пересадкой №63 Харьков — Киев + №163 Киев — Львов)", — говорится в сообщении.

Отправка из столицы 14, 15 и 16 августа в 06:28, прибытие во Львов в 13:58 (16 августа — в 13:40). Обратно поезд будет ехать из Львова в те же даты в 14:50 и прибывать в Киев в 22:27.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, из-за большого спроса пассажиров Укрзализныця назначает дополнительные поезда на отдельные даты сообщением между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом. Билеты на эти рейсы будут постепенно доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Также мы писали, что Укрзализныця запускает дополнительный поезд на популярном закарпатском направлении. Так, назначен дополнительный поезд №223/224 Киев — Ужгород.