Декілька пасажирських поїздів прибуватимуть до Києва зі значним запізненням: деталі

Пасажири Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця

Деякі пасажирські поїзди прибуватимуть до Києва зі значним запізненням. Це пов'язано з інцидентом на залізничних коліях у районі столиці.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Затримка поїздів

Повідомляється, що деякі поїзди змінюватимуть свій звичний маршрут, що може викликати затримки до 90 хвилин. Це стосується таких рейсів: №729 з Черкас до Києва (і по дорозі назад)

№733 з Дніпра до Києва;

№131 на маршруті Дніпро — Львів;

№43 з Черкас до Івано-Франківська;

№731 із Запоріжжя до Києва;

Потяги №790, №102, №38 та №80, що прямують у напрямку Києва.

Також варто очікувати зміни у розкладі для інших поїздів, включаючи ті, що курсують через Фастів та Білу Церкву.

"Укрзалізниця максимально оперативно організувала об'їзд ділянки, щоб скоротити затримки для поїздів: просимо вибачення за ситуацію і працюємо над якнайшвидшим розв'язання проблеми", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, через великий попит пасажирів Укрзалізниця призначає додаткові поїзди на окремі дати сполученням між Києвом та Кривим Рогом, Львовом та Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом. Квитки на ці рейси будуть поступово доступними у додатку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.

Також ми писали, що Укрзалізниця запускає додатковий потяг на популярному закарпатському напрямку. Так, призначено додатковий поїзд №223/224 Київ — Ужгород.