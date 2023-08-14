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Несколько пассажирских поездов будут прибывать в Киев со значительным опозданием: детали

14 августа 2023 09:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Несколько пассажирских поездов будут прибывать в Киев со значительным опозданием: детали
Пассажиры Укрзализныци. Фото: Укрзализныця
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Некоторые пассажирские поезда будут прибывать в Киев со значительным опозданием. Это связано с инцидентом на железнодорожных путях в районе столицы.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Задержка поездов

Сообщается, что некоторые поезда будут изменять свой привычный маршрут, что может вызвать задержки до 90 минут. Это затрагивает следующие рейсы: №729 из Черкасс в Киев (и на обратном пути)

  •  №733 из Днепра в Киев;
  • №131 на маршруте Днепр — Львов;
  • №43 из Черкасс в Ивано-Франковск;
  •  №731 из Запорожья в Киев;
  • Поезда №790, №102, №38 и №80, следующие в направлении Киева. 

Также стоит ожидать изменения в расписании для других поездов, включая те, что курсируют через Фастов и Белую Церковь.

"Укрзализныця максимально оперативно организовала объезд участка, чтобы сократить задержки для поездов: приносим извинения за ситуацию и работаем над скорейшим решением проблемы", — говорится в сообщении.

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Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, из-за большого спроса пассажиров Укрзализныця назначает дополнительные поезда на отдельные даты сообщением между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом. Билеты на эти рейсы будут постепенно доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Также мы писали, что Укрзализныця запускает дополнительный поезд на популярном закарпатском направлении. Так, назначен дополнительный поезд №223/224 Киев — Ужгород.

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