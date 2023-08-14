Несколько пассажирских поездов будут прибывать в Киев со значительным опозданием: детали

Пассажиры Укрзализныци. Фото: Укрзализныця

Некоторые пассажирские поезда будут прибывать в Киев со значительным опозданием. Это связано с инцидентом на железнодорожных путях в районе столицы.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Задержка поездов

Сообщается, что некоторые поезда будут изменять свой привычный маршрут, что может вызвать задержки до 90 минут. Это затрагивает следующие рейсы: №729 из Черкасс в Киев (и на обратном пути)

№733 из Днепра в Киев;

№131 на маршруте Днепр — Львов;

№43 из Черкасс в Ивано-Франковск;

№731 из Запорожья в Киев;

Поезда №790, №102, №38 и №80, следующие в направлении Киева.

Также стоит ожидать изменения в расписании для других поездов, включая те, что курсируют через Фастов и Белую Церковь.

"Укрзализныця максимально оперативно организовала объезд участка, чтобы сократить задержки для поездов: приносим извинения за ситуацию и работаем над скорейшим решением проблемы", — говорится в сообщении.

Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, из-за большого спроса пассажиров Укрзализныця назначает дополнительные поезда на отдельные даты сообщением между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом. Билеты на эти рейсы будут постепенно доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Также мы писали, что Укрзализныця запускает дополнительный поезд на популярном закарпатском направлении. Так, назначен дополнительный поезд №223/224 Киев — Ужгород.