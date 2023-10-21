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Аеропорт "Бориспіль" в Києві готують до роботи — коли готові відновити авіарейси

21 жовтня 2023 18:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Аеропорт "Бориспіль" в Києві готують до роботи — коли готові відновити авіарейси
Аеропорт "Бориспіль". Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у Києві готовий розпочати свою роботу вже через місяць після того, як закінчиться війна. Наразі, там триває робота над поверненням у нормальний режим. 

Про це повідомив генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський в інтерв’ю для видання Politico.

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Підготовка аеропорту "Бориспіль"

"Ми не хочемо витрачати один-два роки на роздуми: "Що ми будемо робити після війни?" Ми робимо всі необхідні дії, щоб якомога швидше отримати рейси. Нам вдалося усунути всі пошкодження. Ми готові розпочати роботу в найкоротші терміни", — сказав Дубревський. 

За словами генерального директора, наразі триває робота над поверненням у нормальний режим. Зокрема, аеропорту вдалося зберегти переважну більшість персоналу та укласти угоди з низкою авіакомпаній. 

Дубревський зазначає, що на утримання працівників, а також на електроенергію в "Борисполі" витрачають 3,2 мільйони євро щомісяця. До того ж 1,8 мільйонів євро витратили на ремонт інфраструктури, яку пошкодили російські окупанти.

Авіарейси після війни

Гендиректор вважає, що після війни збільшиться кількість вантажних рейсів, які пов'язані з післявоєнною відбудовою країни. Паралельно розвиватиметься туризм. 

"Ми припускаємо, що після війни багато людей із міжнародної спільноти приїде в Україну, щоб побачити своїми очима наших героїв і потиснути їм руку, і побачити країну героїв, які так мужньо захищали наші європейські цінності", — сказав Дубревський. 

Нагадаємо, у 2024 році ЄС запустить нову систему перетину кордону — Європейську систему інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Її запуск переносили декілька разів через технічні причини. 

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